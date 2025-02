Massives Erdloch in Berlin? (Video)

Auf TikTok ist am 12. Februar 2025 ein Video aufgetaucht, welches ein Erdloch in Berlin zeigen soll.

Relativ schnell sieht das geübte Auge, dass es sich um ein KI-generiertes Video handelt.

Der Kanal verbreitet weiter KI-generierte Videos von Erdlöchern in der ganzen Welt.

Schon erstaunlich das einige in den Sozialen Medien das Video unkritisch teilen ohne es zu hinterfragen.

Hier ein Bericht aus 2010 über ein echtes Erdloch in Berlin:

Der Krater von Schmalkalden hat eine natürliche Ursache. Ein unterirdischer Hohlraum ist in sich zusammengebrochen, erklärte ein Geologe. Ob der Hohlraum durch ausgespülte Steinsalze, Kalziumsulfate entstanden ist, könne noch nicht gesagt werden. Der Experte schloss aber Bergbau als Ursache aus und rechnet mit weiteren Abbrüchen am Kraterrand.

Die Anwohner hatten erst spekuliert, dass ein unterirdischer Bunker oder Schächte eines ehemaligen Bergbaus die Unglücksursache sein könnten. In diesem Fall hätten sie auf Entschädigungen hoffen können.

Das fast kreisrunde Loch mit einem Durchmesser von gut 35 Metern brach in der Nacht zum Montag auf. Der Rand bröckelte anschließend weiter. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, als sich die etwa 12 Meter tiefe Grube auftat.

Luftbilder zeigten, wie nah die Anwohner an einer Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Zwei Garagen stürzten teilweise ein. Wie hoch der Schaden ist, weiß noch niemand. Der Anwohner Wolfgang Peter bangte den ganzen Tag um sein Haus und sein Auto. Während der Krater immer größer wurde, bildeten sich weitere Risse in der Straße und in den Hauswänden. Ständig fielen Gesteinsbrocken in den Krater.

Die Feuerwehr evakuierte zunächst 25 Anwohner aus sechs einsturzgefährdeten Häusern. Sie kamen bei Verwandten, Bekannten oder in Ferienwohnungen unter.

Der Krater hatte ein Auto teilweise verschluckt, nachrutschende Erde verschüttete den Wagen komplett. Bürgermeister Thomas Kaminski (parteilos) sagte MDR 1 Radio Thüringen: „Das übersteigt jede Vorstellung.“