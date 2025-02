Zwillingssonnen, mysteriöse Objekte und die unheimlichen Trompetenklänge des Himmels (Videos)

Als die Zahl der UFO-Sichtungen zunahm, tauchten die mysteriösen Besucher aus dem All plötzlich in Live-Nachrichtensendungen auf.

Zwar stolzierten sie noch nicht in den Fernsehstudios herum, aber oft waren sie durch die Fenster im Hintergrund zu sehen.

Erst gestern wurde im Fernsehen über einen ähnlichen Vorfall in Oklahoma berichtet.

Das Objekt gehörte zweifellos diesen mysteriösen Raumfahrern. Obwohl Entfernung und Geschwindigkeit des UFOs schwer zu schätzen sind, übertraf seine Aufstiegsgeschwindigkeit jedes bekannte Flugzeug bei weitem.

Inzwischen sind noch spannendere Berichte über seltsame Trompetengeräusche aus Tennessee aufgetaucht:

Crazy sounds from the sky in Tennessee! 😲

ZetaTalk

Apocalyptic Trumpets – Search / X

https://t.co/QVjEN8eaWe pic.twitter.com/w8OBr6TW9J

— ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) February 15, 2025