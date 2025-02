Medienbericht: Bizarres „Plasma Jellybean“-UFO über Oklahoma City gesichtet (Video)

Ein Mann aus Oklahoma City machte verblüffende Aufnahmen und Fotos eines bizarren UFOs, das er mit einer mit Plasma gefüllten Jellybean verglich.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die seltsame Sichtung am 25. Januar, als Chris Frederick und seine Frau gerade zum Abendessen aufbrechen wollten. Ihr Ausflug am Samstagabend endete abrupt, als sie ihre Einfahrt erreichten und einen Anruf von einem besorgten Nachbarn erhielten, der etwas Ungewöhnliches am Himmel bemerkt hatte. Bald machte sich in der Nachbarschaft ein Raunen breit, erzählt Frederick, „und bald standen wir alle auf der Straße und hatten unsere Telefone gezückt.“

Was die Zeugen faszinierte, war ein eigenartiges leuchtendes Objekt, das sich am Himmel seltsam verhielt. Auf von Frederick aufgenommenem Filmmaterial ist zu hören, wie er das UFO während der Sichtung beschreibt. „Ich höre nichts, und etwas bewegt sich merkwürdig“, staunte er, „es hat die Form einer Jellybean, aber das Innere war wie Plasma.“

Die Pläne des Paares für das Abendessen wurden nun entschieden verschoben, da der neugierige Frederick beschloss, seine Drohne einzusetzen, um einen besseren Blick auf die Luftanomalie zu werfen. Um den Fall noch mysteriöser zu machen, traten bei seiner Drohne jedoch sofort eine Reihe seltsamer Probleme auf.

„Mein Controller spricht mit mir“, erinnert er sich, „und sagt: ‚Kann nicht starten, elektromagnetische Interferenz.‘“ Nach mehreren Versuchen, die Drohne zu starten, schaffte er es schließlich, das Fluggerät etwa 300 Meter unter dem UFO in die Luft zu bringen.

Von dort aus schoss das UAV drei verlockende Fotos, weil die Videofunktion des Geräts unerklärlicherweise deaktiviert war, bevor ihm fast sofort der Strom ausging. „Es war eine frische Batterie eingelegt, es hat eine Flugdauer von 35 Minuten“, sagte Frederick, „und sobald ich diese drei Bilder gemacht hatte, sagte mein Controller: ‚Batterie schwach, zurück nach Hause.‘“

Mukremin Kilic, Physikprofessor an der University of Oklahoma, wurde beauftragt, Fredericks Video und Fotos des UFOs zu untersuchen.

Er sinnierte: „Was es ist, weiß ich nicht, aber ich würde die Frage so angehen, was es wahrscheinlich ist?“. Zu diesem Zweck postulierte er schließlich, dass es sich bei dem Objekt wahrscheinlich um eine Drohne handelte.

Das mag zwar durchaus der Fall sein, aber eine so prosaische Möglichkeit erklärt nicht, warum Fredericks Drohne anscheinend sabotiert wurde, als sie versuchte, das Objekt zu filmen. Was halten Sie von dieser verwirrenden Sichtung?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=h9quJ7n44ok&t=76s