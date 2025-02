Gefälschte Geschichte: Wie sie der Chronologie zunächst 1712 nicht existierende Jahre hinzugefügt haben

Bisher habe ich in meinen Beiträgen die Kriminalitätsforensik der gefälschten Geschichte im Zeitraum der letzten 350 Jahre der wahren Chronologie der Zeitachse untersucht und die Lücken im Puzzle gefüllt, das die Fälschung geschaffen hat. Von Gorgi Shepentulevski

Ich werde nun 1000 Jahre in der wahren Geschichte zurückgehen und Ihnen eine kurze Liste der wahren Chronologie der Zeitachse ab 1054 n. Chr. präsentieren.

Mit dieser kurzen Präsentationsliste werde ich viele Lücken füllen und Verwirrungen klären, die von Geschichtsfälschern geschaffen wurden!

Einige Hauptkategorien der forensischen Falschgeschichte, die ich analysiert und Daten als Beweise interpretiert habe, die ich am Tatort gefunden habe, sind: Mythen, Legenden, Symbolik, kodierte Runen- und Phonetiktexte, indigene mündliche Überlieferungen, Folklore, Artefakte, Erzählungen kodierter Muster in Büchern und Internetartikeln, alle Themen wahren Lernens, wie Geschichte, Archäologie, Wissenschaft, Geographie, flache Erde von endlosen Ausmaßen, Raumdimensionen, Portale, Zeit und Zeitreisen, morphische Felder und morphische Resonanz, Nullpunktfeld der Singularität, alle 5 Elemente der Schöpfung, Literatur, Etymologie, Semantik, Linguistik, Religion, Schöpfung, wie sie geschah, Spiritualität usw. usw. usw.

Durch das Erlernen, Verstehen und Anwenden dieser forensischen Technik ist es mir gelungen, Mythen, Legenden, Symbolik und mündlich überlieferte Geschichten der Ureinwohner wiederzuentdecken und zu verstehen und Bücher und Internetartikel zu entschlüsseln, um die darin geschriebene wahre Wahrheit in verschlüsselten Erzählungen zu finden.

Auf diese Weise ist es mir gelungen, alle forensischen Daten vom Tatort zu interpretieren, alle Teile des Puzzles zusammenzufügen und das gesamte wahre Bild der Welt zu vervollständigen.

Zunächst wurde das Jahr 1712 in die Geschichte aufgenommen

Bevor ich mit der kurzen Liste der Chronologie der wahren Zeitleiste der letzten 1000 Jahre beginne, werde ich zunächst darlegen, wie sie der Chronologie der wahren Geschichte zunächst 1712 nicht existierende Jahre hinzugefügt haben!

Alle Geschichtsbücher, die es im Bildungssystem gibt, wurden von im 19. Jahrhundert n. Chr. im Deutsch-Nordischen Institut verfasst, sodass es von 1900 n. Chr. bis zurück in die Geschichte kein einziges Originaldokument, Manuskript oder Buch gibt.

Sie fügten zunächst 1712 nicht existierende Jahre zur Chronologie der Zeitleiste hinzu. Ich habe von diesem deutsch-nordischen Institut durch den mazedonischen Historiker, Wissenschaftler, Forscher und Publizisten Dr. Petar Popovski erfahren, als er bei seiner eingehenden Forschung zur Weltgeschichte viele Ungereimtheiten in der gefälschten Geschichte entdeckte, die das deutsche nordische Institut befürwortete und darüber schrieb.

Erstens wurden 1152 nicht existierende Jahre zur wahren Chronologie der Geschichte zwischen den Jahren 1 n. Chr. und 1152 n. Chr. hinzugefügt.

Anatoly Fomenko entdeckte 1152 nicht existierende Jahre, die der Geschichte von der Geburt Jesu bis 1152 n. Chr. hinzugefügt wurden.

Eine Person namens Joseph Scaliger, ein französischer Jesuitenmönch, der das schuf, was wir als Null n. Chr. kennen, die Geburt Christi, und 33 Jahre später wurde Christus gekreuzigt.

Und das legt den Zeitplan fest, dem wir bis heute folgen. Jeder schaut also auf Null und geht zurück, aber in Wirklichkeit hat dieser Wissenschaftler und ein Mathematiker aus Russland namens Fomenko sieben Bände darüber geschrieben und 27 Jahre damit verbracht, dieses Problem mit der Geschichte zu verknüpfen.

Fomenko bewies mithilfe der Astronomie und astronomischen Forensik, dass der Chronologie der Geschichte 1152 nicht existierende Jahre hinzugefügt wurden.

Nach Angaben des Sterns von Bethlehem, wo er sich zu dieser Zeit am Himmel befand, konnte er mit einem Algorithmus ein Reverse Engineering durchführen und mit der von ihm entwickelten Software nutzte er das gleiche Wissen von heute, um tatsächlich rückzudatieren und zu berechnen, dass es sich zu dem Zeitpunkt, den wir über Null n. Chr. wissen, tatsächlich im Jahr 1152 befand.

Es war im Jahr 1152, als sich der Stern von Bethlehem an einer bestimmten Stelle am Himmel befand.

Zweitens wurden der wahren Chronologie der Zeitachse der Geschichte weitere 263 nicht existierende Jahre hinzugefügt, wodurch sie auf das Jahr 796 n. Chr. zurückgeschoben wurde.

Dr. Hans-Ulrich Niemitz schrieb: „Zwischen 1152 n. Chr. und 1500 n. Chr. zählen Historiker in ihrer Chronologie etwa 263 Jahre zu viel.“

Fortsetzung folgt…

