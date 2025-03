Medienbericht: Wanderer fängt das eindringliche Brüllen des argentinischen Ucumar ein? (Video)

In einem beunruhigenden Video aus Argentinien ist ein unheimliches Heulen zu hören, das nach Ansicht vieler von der landeseigenen Version des Bigfoot, bekannt als „Ucumar“, stammt.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde das unheimliche Filmmaterial von einem Wanderer in der waldreichen Gemeinde San Lorenzo aufgenommen. In dem Video wird eine malerische Aussicht auf baumbedeckte Berge mit dem langgezogenen, alptraumhaften Heulen einer Kreatur irgendwo in der Wildnis kontrastiert.

Die Person hinter der Kamera unternimmt mehrere Versuche, die Quelle des gruseligen Geräuschs unten im Tal zu lokalisieren, doch ihre Bemühungen sind aufgrund des dichten Waldes vergeblich.

Seit es Anfang dieser Woche in den sozialen Medien gepostet wurde, ist das Video in Argentinien viral gegangen. Viele vermuten, dass das beunruhigende Geräusch von einem Ucumar stammt, der argentinischen Version von Bigfoot.

Ähnlich wie sein nordamerikanischer „Cousin“ soll die Kreatur eine zweibeinige, haarbedeckte Gestalt von enormer Größe sein, die denjenigen Angst einjagt, die das Pech haben, ihr zu begegnen.

Skeptischere Zuschauer des Videos argumentieren natürlich, dass das Geräusch wahrscheinlich von einem ganz gewöhnlichen Tier stammt, etwa einem Hund oder etwas Ähnlichem.

Was halten Sie von den alptraumhaften Aufnahmen aus dem argentinischen Wald?

Video: