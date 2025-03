BBC-Doku: Jesus war ein buddhistischer Mönch – Berichte über die verlorenen Jahre (Video)

Ein zum Nachdenken anregender Dokumentarfilm legt nahe, dass Jesus Christus – ein jüdischer Prediger und religiöser Führer, der zur zentralen Figur des Christentums wurde – ein buddhistischer Mönch war.

Der Dokumentarfilm weist darauf hin, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde und dass er Jahrzehnte auf Reisen verbrachte und schließlich nach seinem Tod im Roza-Bal-Schrein in Srinagar, Kaschmir, beigesetzt wurde.

Hauptsächlich basierend auf den klaffenden Lücken im Leben Jesu – im Alter zwischen 13 und 29 Jahren – legt die Forschung nahe, dass der Grund, warum es keine biblischen Aufzeichnungen über den Aufenthaltsort von Jesus gibt, darin besteht, dass er stark vom Buddhismus beeinflusst wurde.

Ein von der BBC ausgestrahlter Dokumentarfilm weist darauf hin, dass Jesus Christus NICHT gekreuzigt wurde und dass er ein buddhistischer Mönch war.

Der faszinierende Dokumentarfilm stellt unzählige Fragen, auf die sich viele geweigert haben, sie zu beantworten.

Wie in der Dokumentation erwähnt, enthält die Geschichte des Christentums den berühmtesten Namen der Geschichte sowie das berühmteste Ereignis der Geschichte, die Kreuzigung.

Für einige oder sogar viele wahre Gläubige kann die Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde, starb, auferstand und in den Himmel auffuhr, als endgültige Wahrheit angesehen werden.

Im Laufe der Geschichte haben jedoch viele diese Ereignisse in Frage gestellt. Würde ein Mann – Jesus – nach nur sechs Stunden am Kreuz sterben? Wurde er unter Drogen gesetzt?

Und was geschah wirklich im Grab, und wenn Jesus nicht in den Himmel aufgefahren ist, wohin ist dann die zentrale Figur des Christentums gegangen? Viele Autoren riskieren diese Fragen, die gesamte Idee hinter dem Christentum zu untergraben und sind äußerst umstritten.

Der wichtigste Teil der Geschichte hinter Jesus Christus – an den alle Christen treu glauben – ist die „Idee“, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist – die Auferstehung, die primäre Geschichte des Herzens des Christentums.

Lange Rede kurzer Sinn, der Dokumentarfilm hinterfragt das Leben Jesu und stellt zahlreiche kontroverse Fragen zum Leben, wurde Jesus exkommuniziert und floh er in den Himalaya?

Dem Dokumentarfilm zufolge lehrte Jesus jahrelang in verschiedenen entfernten heiligen Städten wie Jagannath, Rajagriha und Benares und floh schließlich in den Himalaya, wo er seine Studien im Buddhismus fortsetzte.

Viele Autoren, darunter ein deutscher Gelehrter namens Holger Kersten, schrieben über Jesus und sein Leben und deuteten an, dass er sich in Sindh unter den Ariern niedergelassen hatte.

Der von der BBC ausgestrahlte Dokumentarfilm legt nahe, dass Jesus mit mehreren jüdischen Siedlern nach Afghanistan floh und dem Tod entkam.

Lokale Geschichten scheinen die Theorie zu bestätigen, die besagt, dass Jesus Jahre im Kaschmir-Tal verbrachte und dort blieb, bis er im Alter von 80 Jahren starb.

Die verlorenen Jahre Jesu

Die verlorenen Jahre Jesu (oder dunkle Jahre) beziehen sich auf die undokumentierte Zeit zwischen der Kindheit Jesu und dem Beginn seines Dienstes gemäß dem Neuen Testament.

Die Evangelien erzählen von der Geburt Jesu und der anschließenden Reise nach Ägypten, um der Wut des Herodes zu entkommen (Matthäus 2, 13-23).

Es gibt einen allgemeinen Hinweis auf Maria und den jungen Jesus, die in Nazareth lebten (2:23 Matthäus, Lukas 2: 39-40).

Es gibt auch einen vereinzelten Bericht über den Besuch von Joseph, Maria und Jesus in der Stadt Jerusalem, um das Passah zu feiern, als Jesus zwölf Jahre alt war (Lk 2,41-50).

Danach gibt es jedoch eine Lücke in der Geschichte, die achtzehn Jahre im Leben Christi umfasst (von 12 bis 30 Jahren).

Abgesehen von der allgemeinen Anspielung, dass Jesus an Weisheit, Größe und Gunst Gottes und der Menschen zunahm (Lukas 2:52), sagt die Bibel nichts weiter über das Leben Jesu während dieser Zeitperiode.

Eine verbreitete Annahme unter Christen ist, dass Jesus während dieser Zeit einfach in Nazareth lebte.

Interessanterweise behaupten auch die Autoren Gruber und Kersten (1995), dass der Buddhismus einen wesentlichen Einfluss auf das Leben und die Lehren Jesu hatte.

Die Autoren behaupten, dass Jesus von den Lehren und Praktiken der „Therapeuten“ beeinflusst wurde, die von den Autoren als Lehrer der buddhistischen Theravada-Schule beschrieben wurden, die in Judäa gegründet wurde.

Gruber und Kersten behaupten, dass Jesus das Leben eines idealen Buddhisten führte und seinen Jüngern den Buddhismus lehrte. Ihre Arbeit tritt in die Fußstapfen des Oxforder Neutestamentlers Barnett Hillman Streeter, der in den 1930er Jahren feststellte, dass die moralische Lehre Buddhas vier bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit der Bergpredigt aufweist – einer Sammlung von Sprüchen und Lehren, die Jesus zugeschrieben werden, was seine betonte Morallehre im Matthäusevangelium (Kapitel 5, 6 und 7).

Die Predigt ist der längste zusammenhängende Abschnitt von Jesus, der im Neuen Testament zu finden ist, und war eines der am häufigsten zitierten Elemente der kanonischen Evangelien.

Viele Gelehrte glauben, dass Jesus möglicherweise von der buddhistischen Religion inspiriert wurde und dass das Thomasevangelium und viele Manuskripttexte, die in Nag Hammadi, Ägypten, gefunden wurden, diese Möglichkeit widerspiegeln.

Bücher wie The Agnostic and Beyond Beliefs: The Secret Gospel of Thomas“ von Elaine Pagels und The Original Jesus von Gruber und Kersten diskutieren diese Theorien.

Interessanterweise besuchte der russische Autor Nicholas Notovitch 1887 Indien und Tibet.

Er gab an, dass er im Kloster von Hemis Ladakh von einem Manuskript über das „Leben der Heiligen Issa, dem Besten der Menschensöhne“ gehört habe.

Issa ist der arabische Name von Jesus.

Seine Geschichte wurde 1894 zusammen mit einem aus dem „Leben der Heiligen Issa“ übersetzten Text auf Französisch unter dem Namen „ Das unbekannte Leben Jesu Christi“ veröffentlicht und anschließend ins Englische, Deutsche, Spanische und Italienische übersetzt.

Sehen Sie sich die Dokumentation an und teilen Sie uns Ihre Meinung mit.