Die Geheimnisse des Projekts Orion: Altes Wissen, tibetische Geheimnisse und die Ahnenerbe-Verbindung

Sind Sie schon einmal auf eine Geschichte gestoßen, die so verrückt klingt, als gehöre sie in einen Science-Fiction-Roman? Das Projekt Orion ist einer dieser überwältigenden Berichte, die endlose Debatten ausgelöst haben. Ist es echt? Ist es eine Fälschung?

Wir haben uns in früheren Beiträgen mit diesem Rätsel befasst und sind davon überzeugt, dass es wahr ist – aber urteilen Sie selbst. Unbestreitbar ist, wie fantastisch dieser Bericht ist, der mit seinen umwerfenden Behauptungen Skeptiker und Gläubige gleichermaßen fesselt.

Alte Weisheit, die nur ein Zeitreisender kennen kann

Stellen Sie sich ein Dokument vor, das so alt ist, dass es nur von jemandem geschrieben worden sein kann, der die Entwicklung der Erde seit Anbeginn der Zeit miterlebt hat – oder von außerhalb unseres Planeten.

Das ist die Stimmung von Project Orion. Es taucht tief in die vergessene Vergangenheit der Menschheit ein und greift auf Quellen wie die Ahnenerbe-Almanachs zurück – mysteriöse Aufzeichnungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt wurden.

Diese Almanachs, die angeblich von Informationen transkribiert wurden, die deutsche Forscher während Ernst Schaeffers Expedition 1938-1939 in Tibet gesammelt hatten, deuten auf Geheimnisse aus einem Land hin, das in Rätsel gehüllt ist.

Tibets Mystik endet hier jedoch nicht. Schon mal von HP Blavatsky gehört? Im 19. Jahrhundert kanalisierte sie tibetisches Wissen in theosophische Lehren, die in diesem Bericht widerhallen.

Dann gibt es da noch Tibets alte Bibliothek – denken Sie an Schriftrollen, die über ein Jahrtausend alt sind und Geschichte, Wissenschaft und mehr abdecken. Manche spekulieren, dass die Deutschen nicht nur Wissen aus Tibet mitgenommen haben – sie könnten auch alte Technologie mitgenommen haben .

Fliegende Scheiben des Ahnenerbes? Klingt weit hergeholt, aber offizielle Aufzeichnungen bestätigen, dass Deutschland mit scheibenförmigen Fluggeräten experimentierte. Schon neugierig geworden?

Mittelalterliche Karten und eine Welt vor der Sintflut

Und hier wird es noch wilder. Project Orion behauptet, mittelalterliche Karten – wie die des außergewöhnlichen Kartografen Gerard Mercator – zeigten eine Welt vor der Sintflut. Küstenlinien, die nicht mit der heutigen Geografie übereinstimmen, alte Namen, die im Lauf der Zeit verloren gegangen sind – es ist, als würde man in einen vorsintflutlichen Atlas blicken. Mercator, so der Bericht, war nicht nur ein Kartenzeichner; er beriet auch Iwan den Schrecklichen, den „Horde-Zar des Großen Mongolischen Reichs“ (in manchen Chroniken auch Karl V. genannt).

Andere legendäre Kartografen – Abraham Ortelius, Piri Reis und Ivan Kirillov – schöpften aus ähnlichen verlorenen Quellen. Kirillovs Karte für Peter I. zeigt Skythien (ein alter Name für Russland), Karthago und Mainz. Auf Kupriyanov-Karten aus dem 17. Jahrhundert ist das Schwarze Meer „Euxine Pontus“, während das „Schwarze Meer“ im Indischen Ozean liegt.

Ozeane tragen auf diesen Karten antike Titel, was auf eine verborgene Geschichte hinweist, die die Romanows und europäischen Mönche angeblich auszulöschen versuchten.

Die Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen und eine Vertuschung

Apropos Vertuschungen: Der Bericht lässt eine Bombe platzen: 1694 suchte Patriarch Andrian nach der legendären Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen.

Sie war vollgepackt mit alten Texten, die den Machthabern zu „unbequem“ waren, und Iwan versteckte sie gut. Diese Werke, die voller wissenschaftlicher und historischer Schätze stecken, könnten unser Wissen neu schreiben – falls sie jemals gefunden werden.

Armageddon Countdown: Ahnenerbes apokalyptische Mathematik

Schneller Vorlauf ins 20. Jahrhundert. Die Deutschen nahmen diese Dinge ernst . Project Orion zitiert Dokumente von Ahnenerbe, die Armageddon für – Achtung – 2014 vorhersagen. Erinnern Sie sich an die Weltuntergangsgerüchte von damals? Es war nicht nur ein Hype; es hängt mit diesen Aufzeichnungen zusammen. Der Bericht legt eine Zeitleiste vergangener Katastrophen dar :

1. Armageddon : 199.586 v. Chr.

: 199.586 v. Chr. 2. Armageddon : 84.386 v. Chr.

: 84.386 v. Chr. 3. Armageddon : 12.386 v. Chr.

Dazwischen liegen Zyklen von 14.400 Jahren – acht zwischen den ersten beiden, fünf zwischen dem zweiten und dritten. In jedem vierten Zyklus kommt es zu Überschwemmungen, ausgelöst durch die Ausrichtung der Pazifikseite der Erde auf die Umlaufbahn eines „Eisenplaneten“ (Nibiru, jemand?).

Wenn 2014 das vierte Armageddon war, ist seit dem letzten ein Zyklus vergangen – insgesamt also 14. Ernst Schaeffers Team hat diese Zahlen berechnet, und obwohl ich hoffe, dass sie sich verrechnet haben, ist es erschreckend, darüber nachzudenken.

Tibets kosmische Hinweise: Granitplatten und binäre Schriftrollen

1938 erhielt ein deutscher Fotograf seltenen Zugang zu den Kerkern des Potala-Palastes in Lhasa und schoss Bilder von einer Granitplatte und einer Schriftrolle mit binär kodierten Kreisen. Forscher erkannten darin eine 1,5 Millionen Jahre alte Karte der Planeten unseres Sonnensystems.

Der Bericht gibt einen Vorgeschmack auf das, was als Nächstes kommt – überflutete Kontinente, untergegangene Länder –, doch seit 2014 ist keine Apokalypse mehr passiert.

Warum das jetzt wichtig ist

Dem Bericht zufolge haben sich die Regierungen darauf vorbereitet. Ob Sie nun an Project Orion glauben oder nicht, es ist ein Kaninchenbau, den es zu erkunden lohnt. Suchen Sie nach „Project Orion“ und machen Sie sich auf eine wilde Fahrt gefasst.

Was meinen Sie – verborgene Geschichte oder ausgeklügelter Schwindel? Schreiben Sie uns unten Ihre Gedanken und lassen Sie uns dieses Geheimnis gemeinsam entschlüsseln!