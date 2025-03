Zeitpunkt V – die Entstehung unserer Zeitrechnung, Geschichte und der große Kataklysmus

Dieser Beitrag ist reine Spekulation und soll in erster Linie zu Gedanken und Diskussionen anregen. Er repräsentiert ein Gefühl, dass mich schon seit längerem umtreibt.

Dieses Gefühl ist für mich eine längst vergessene Menschheitserinnerung, die aus einer sehr dunklen Ecke hervor kriecht und wieder gesehen, wieder ans Licht gebracht werden will.

Was ist Zeitpunkt V?​

Zeitpunkt V ist ein von mir ausgedachter Begriff, der den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem der Vatikan entstand. Mit dem Vatikan meine ich die Machtstrukturen, die sich seitdem dort in Rom halten und außerdem die römisch-katholische Kirche.

Dieser Zeitpunkt war sehr einschneidend. Er steht für eine extrem tiefe Zäsur, für einen Umsturz, der in diesem Umfang seitdem nicht mehr passiert ist.

Tatsächlich ist Zeitpunkt V wohl vielmehr ein Zeitraum, in dem mehrere einschneidende Vorkommnisse passierten, die sich wahrscheinlich auch überlappen und/oder das gleiche Ereignis meinen:

Gunnar Heinsons Kataklysmus

Die Entstehung des Vatikans und die satanische Umkehrung des eigentlichen Christentums

Eine großflächige Vernichtung der alten, weltumspannenden Hochkultur, deren wenige überlebende Menschen zutiefst traumatisiert wurden

Der Beginn des Kali-Juga, der dunkelsten Stunde der Menschheit

Die Umdeutung und Veränderung von alten Symbolen und Geschichten, ebenfalls im Sinne einer satanischen Umkehrung (bspw. die Schlange)

Ein Krieg zwischen den alten Mächten der alten Hochkultur und den neuen Mächten, die sich im Vatikan niederließen, mit den neuen Mächten als offensichtliche Gewinner

Die Zeitpunkt V – Theorie benötigt einige Grundannahmen, damit sie Sinn macht und funktionieren kann:

Der Vatikan ist für den Großteil unserer modernen Auffasung von Geschichte und deren zeitlichen Ablauf verantwortlich; dabei muss davon ausgegangen werden, dass er nicht im Sinne der Wahrheit, sondern im Sinne der eigenen Machtlegitimation handelte und diese Geschichte somit radikal anzuzweifeln ist

Die Machtstrukturen des Vatikans schafften es, ihre Version der Geschichte in alle Welt zu transportieren; unter anderem Amerika, Arabien und China

Die Bibel ist nicht zweitausend Jahre alt, sondern wohl eher weniger als eintausend und beinhaltet zum Teil stark zensierte und umformulierte Geschichten aus einer Zeit vor Zeitpunkt V und zum Teil neu erdachte Texte, die rückdatiert wurden

Wann ist Zeitpunkt V?​

Zeitpunkt V ist höchstwahrscheinlich zwischen den Jahren 1000 und 1400 zu einzuordnen. Er ist für uns heute aufgrund der massiven Manipulationen unserer Geschichte unmöglich genau festzulegen.

Alles, was nach Zeitpunkt V passierte, also die Neuzeit und alle darauf folgenden Zeiten bis in unsere Zeit, sind als halbwegs sicher zu bezeichnen. Manipulationen in diesem Teil der Geschichte sind ebenfalls wahrscheinlich, aber die grundsätzliche Zeitlinie halte ich für korrekt.

Seit Zeitpunkt V ist ein kontinuierlicher Fortschritt der Technologie und „Wissenschaft“ zu beobachten, bis in unsere Zeit; vermutlich stecken die selben Machstrukturen wenn nicht hinter der Möglichmachung, dann zumindest hinter der Kontrolle dieses Fortschrittes

Alles, was vor Zeitpunkt V passiert sein soll (Mittelalter, Antike und dergleichen) ist radikal in Frage zu stellen. Nicht nur, welche Ereignisse wann (und ob) stattfanden, auch das grundsätzliche Verständnis der alten Kulturen ist in Frage zu stellen. Hier sei erwähnt, dass laut Heinsson das West- und das Oströmische Reich und die Goten/Merowinger zur gleichen Zeit existiert haben müssen. Ich sehe diese Tatsache als ein Indiz für die weltumspannende Hochkultur der Alten Welt.

Es gab höchstwahrscheinlich eine Zeit des Niedergangs der Alten Welt, in der sich die Zeichen des Wandels und des kommenden Kataklysmus schon abzeichneten. „Die geheime Geschichte“ von Prokopius ist hier zu erwähnen

Die Wandlung des Christentums​

Ich bin der Überzeugung, dass der Vatikan mit seiner römisch-katholischen Kirche praktisch nichts mehr mit dem Urchristentum zu tun hat, das auf Jesus zurück geht.

Die alten gotischen Kathedralen waren nicht der Verdienst der Institution Kirche, sondern der Menschen davor. Sie wurden zweckentfremdet und geschändet. Viele wurden auch abgerissen oder „renoviert“. Die Kirchtürme, deren ursprünglichen Zweck wir heute nur erahnen können, wurden zu „Zeittürmen“ umfunktioniert.

Es ist die ultimative Verhöhnung, welch grausame Verbrechen diese Mächte im Namen des Christentums vollbracht haben und ein Zeichen, wie tief die Menschheit gefallen ist.

Die Manipulation geht sogar so weit, dass die Gegend, in der die Geschichte des neuen Testaments passiert sein soll, in den Nahen Osten verschoben wurde, wobei es viel wahrscheinlicher in Europa, vermutlich Frankreich, stattfand.

Aber das alles musste geschehen. Nur so konnten die Mächte hinter dem Vatikan die Menschen ihrer alten spirituellen Wurzeln berauben und sie in die Dunkelheit einer materialistischen Neuzeit stürzen.

Praktischerweise wurde der Buchdruck im 15. Jahrhundert erfunden. Verzerrte Lehren konnte so bequem publik gemacht und alte Schriften- sofern noch vorhanden- als Fälschung deklariert werden. Wieder eine Umkehrung.

Wann hat eigentlich die Schlammflut stattgefunden? Vielleicht auch in dieser Zeit?

Auch wenn die Unabhängigkeit des Vatikanstaates erst 1929 war, hat das Grauen bereits ab der ersten friedlichen Zivilisation stattgefunden. Und GIER war immer der Auslöser.

Vielleicht lautet die Frage auch: Wer regiert den Papst?

Ganz interessante Gedanken, aber ich meine da gibt es ein Missverständnis.

Zeitpunkt V: ab frühestens 1780 -1800 unserer Zeitrechnung beginnt der Wiederaufbau mit „neuen Menschen“, was man anhand der dokumentierten Sterbefälle bzw, von ihren sensationellen Umständen her ableiten kann.

Die Bibel ist in diesem Sinne wohl nicht zensiert, sondern versiegelt worden, so wie im Buch selbst beschrieben wird. Schließlich warnt die Bibel doch vor allen Religionen und besonders vor der Kirche des Vatikan, gottlose Sippe, falsche Apostel, Diener Satans, was genau wurden den zensiert?

Häufig fällt der Begriff des „Satanismus“ und das doch im falschen Zusammenhang. Satanismus bedeutet es Fleisch zu essen, bzw, sich von Leichen und von Toten zu ernähren. Alle Menschen die Fleisch von toten Tieren essen sind auch Satanisten, bzw praktizieren sie damit den Satanismus.

Genau das wird auch als Inbegriff der Sünde definiert, die Lust isst das Fleisch, was mit Kannibalismus und dem Verzehr von Kindern begonnen hat. Dazu gibt es ja auch sehr viele unterschwellige Botschaften, z. B. das Gesellschaftsspiel Illuminati NWO.

Damit dieser Satanismus nicht ungestraft bleibt, bzw, die Tiere eine Form von Gerechtigkeit erfahren, dafür gibt es Krieg. Krieg ist eine Strafe und alle Menschen die Fleisch essen, werden auch dafür bestraft werden! Weh den Menschen, wenn auch nur ein Tier im Weltgericht sitzt. Wer voller Unschuld ist, der will von Gnade nichts wissen!

Dumm ist ja nicht der welcher lügt, sondern wer sich belügen lässt. Es ist ja offensichtlich das dieses Zeitalter zum scheitern Verurteilt ist, was einer göttlichen Prüfung gleich kommt. Es ist eine Form von negativer Konditionierung, eine Erziehung, Züchtung. Ich meine das dies nicht zum ersten mal geschieht und die „Menschheit“ wurde bereits öfters belogen, bzw es geschieht seid Anbeginn alles planvoll und genau durchdacht.

Also diese „Elite“, die hat wohl ein riesen Problem mit der/die/das, wo die Erde gebaut hat, die sitzen hier wie im Knast und wollen eigentlich raus und besser ist wenn keiner was davon weiß, weil sonst macht niemand mehr das was er soll und das wird der/die/das dann gar nicht gefallen.

Stimmt das was der Autor im oberen Text behauptet, ist das nur eine weitere Internettheorie?

