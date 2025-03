Ehemaliger Admiral der Marine: UFO-Konstrukteure könnten sich in den Ozeanen der Erde verstecken

Am 14. November 2004 führten US Navy Commander David Fravor und seine F/A-18F-Staffel eine Trainingsübung mit der USS Nimitz Carrier Strike Group vor der Küste von San Diego durch, als sein Radar eine Anomalie entdeckte, berichtet popularmechanics.com .

Fravor entdeckte über dem Wasser ein weißes, längliches Objekt von etwa 14 Metern Länge ohne Flügel oder Auspuff. Als er versuchte, es abzufangen, beschleunigte das Objekt auf unglaubliche Geschwindigkeit und verschwand von den Sensoren.

Dieser Vorfall, heute als „Tic-Tac“-Sichtung bekannt, blieb über ein Jahrzehnt lang geheim. Ein Raubkopie-Video des UAP (unbekanntes anomales Phänomen) tauchte Jahre später auf, erregte aber wenig Aufmerksamkeit, bis Fravors Bericht 2017 in der New York Times erschien.

Der Vorfall führte zur Gründung der UAP-Taskforce des Verteidigungsministeriums. Im Jahr 2023 sagte Fravor vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses aus, doch die öffentliche Reaktion war verhalten. „Das Internet zuckte mit den Achseln“, wie Forbes bemerkte .

Der pensionierte Konteradmiral Tim Gallaudet, ehemaliger Chefmeteorologe der Marine, sagte auch zu einem anderen UAP-Video aus, das während seines aktiven Dienstes aufgenommen wurde.

Gallaudet, der solche Phänomene seit langem untersucht, erklärte: „Wir sind ziemlich davon überzeugt, dass diese Raumschiffe von einer höheren Intelligenz gesteuert werden, die nicht menschlich ist.“

Er glaubt, dass diese Objekte, die zwischen Wasser und Luft wechseln können, den bekannten Naturgesetzen trotzen.

„Ich glaube nicht, dass sie der natürlichen Welt angehören, wie wir sie kennen. Sie mögen von der Erde stammen, aber ich glaube nicht, dass sie zum Pflanzen- und Tierreich gehören, wie wir es kennen“, fügte er hinzu.

Gallaudet bezog sich auf das „Go Fast“-Video von 2015, in dem ein Objekt mit unglaublicher Geschwindigkeit über den Bildschirm raste. Das Filmmaterial wurde mit dem Betreff „DRINGENDE FLUGSICHERHEITSANGELEGENHEIT“ an die Flugleitung geschickt, um vor möglichen Kollisionen in der Luft zu warnen. Die Geschwindigkeit und die Manöver des Objekts schienen den physikalischen Gesetzen zu widersprechen.

„Wir haben noch nichts gebaut, das im Wasser so schnell fahren kann und dessen Geschwindigkeit nicht von Wasser auf Luft umschaltet“, sagte Gallaudet.

Trotz des Verdachts, dass es sich um geheime Technologie handelte, bezweifelte Gallaudet diese Erklärung aufgrund der strengen Richtlinien des Verteidigungsministeriums. Interessanterweise verschwand die E-Mail mit dem Filmmaterial später.

Nicht alle sind überzeugt. Jon Kosloski, Direktor des UAP-Büros im Pentagon, erklärte, es sei keine außerirdische Technologie oder Aktivität nachgewiesen worden.

Gallaudet betonte jedoch die Ungewissheit: „Wir kennen ihre Absichten nicht. Zumindest teilt uns die Regierung nicht mit, ob sie feindselig sein könnten oder nicht. Aber diese Ungewissheit muss ausgeräumt werden.“

Er spekulierte, dass es sich bei diesen Wesen um Außerirdische oder eine unentdeckte intelligente Spezies handeln könnte, die möglicherweise seit Jahrtausenden in den Ozeanen der Erde lebt.

Der Tic-Tac-Vorfall ist nicht der erste seiner Art. In seinem Buch „Sweep Clear 5“ beschreibt der UAP-Ermittler Chris Styles eine Sichtung aus dem Jahr 1960 während einer kanadischen NATO-Mission, bei der Taucher auf humanoide Wesen in transmedialen Raumschiffen trafen.

„Sie befahlen uns, an die Oberfläche zu gehen und zu vergessen, was wir gesehen hatten“, heißt es in einem Taucherbericht, den Styles dokumentiert hatte. „Dann ertönten auf dem Kommandoschiff die Alarme, und Panik brach aus.“

Sollte es eine hochentwickelte Unterwasserart geben, könnte die Erforschung ihrer Energiequellen laut Gallaudet zur Lösung globaler Energiekrisen beitragen. Die Risiken eines Kontakts sind jedoch noch unbekannt.

„Wir sind sicher, dass sie von irgendetwas gesteuert werden“, sagte Gallaudet. „Wir wissen nur nicht genau, was ihre Absichten oder ihre Natur sind.“