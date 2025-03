Wie bei Star Wars: Mann zeichnet bizarres „Eisgesang“-Phänomen vom Bull Lake in Montana auf (Video)

Dies ist der Moment, in dem ein Mann, der in der Nähe des Bull Lake in Lincoln County, Montana, lebt, am 7. März bizarre Science-Fiction-Geräusche aufzeichnet, die durch das schmelzende Eis auf dem See verursacht werden.

Das Phänomen wird als akustische Dispersion oder „Eissingen“ bezeichnet und tritt auf, wenn Schallwellen durch Eis oder andere feste Objekte hallen.

Die hohen und tiefen Frequenzen des Tons sind getrennt; das seltsame – und sehr unterschiedliche – Geräusch, das für das menschliche Ohr hörbar ist, entsteht durch die Lücke zwischen den Frequenzen.

Das Eis klingt fast wie die Laserpistolen aus „Star Wars“.

