UFO-Sichtung in Cornwall: Familie filmt mysteriöse Lichter (Video)

Die riesigen, bizarren, mysteriösen Lichter, die die Familie gefilmt hatte, „bewegten sich nicht wie etwas, das ich kannte“.

Eine Familie in Cornwall war verblüfft über mysteriöse Lichter am Himmel, die ihrer Meinung nach ein UFO waren.

Charlotte Helyer berichtete, sie habe eine „wirklich seltsame Reihe von Lichtern“ über den Hügeln in der Nähe ihres Familienhauses in Torpoint schweben sehen .

Charlotte sagte, sie hätten zunächst gedacht, die Lichter stammten von Drohnen, doch als diese weiter in die Ferne schwebten, glaubte sie, sie wären zu weit außerhalb der Reichweite eines Drohnen-Controllers, um die Verbindung zu ihnen aufrechtzuerhalten. Sie sagte auch, sie hätten keine Geräusche gemacht und sich „nicht wie etwas bewegt, das ich kannte“.

Gegenüber CornwallLive fügte Charlotte hinzu: „Sie schwebten nach links und rechts, bevor sie sich scheinbar zu zwei Kugeln aus weißem Licht zusammenballten, die meilenweit in die Ferne schwebten“, erzählte sie CornwallLive. „Die Entfernung beträgt ungefähr sechs Meilen.“

Wir können nicht erklären, was sie sein könnten. Sie sind zu hell, um Drohnen zu sein, und so wie sie in die Ferne schwebten, wäre jeder Drohnen-Controller unerreichbar gewesen (sie kehrten auch nicht zurück). Sie waren außerdem völlig lautlos und bewegten sich nicht wie etwas, das ich kannte.

Charlotte sagte, sie hätten die mysteriösen Lichter Anfang des Sommers am 18. Juni gegen 22:30 Uhr gesehen. Ihre Familie kann sich jedoch bis heute nicht erklären, was die Lichter waren oder woher sie kamen, was sie zu der Annahme veranlasste, ein UFO gesehen zu haben.

In Cornwall haben in den letzten Wochen die UFO-Sichtungen zugenommen, da immer mehr unerklärliche Objekte am Nachthimmel gefilmt wurden. Die mysteriösen Objekte wurden in den letzten Wochen in St. Cleer bei Liskeard und in Porthtowan an der Nordküste gesichtet.

Ein Hundebesitzer erzählte CornwallLive , dass er am Montag, dem 9. Dezember, gegen 19:18 Uhr ein ungewöhnliches Licht am Himmel über Porthtowan entdeckt habe. Es habe etwa zehn Minuten lang geschwebt und sich dann langsam Richtung Süden die Küste entlang bewegt.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie sich dem Royal Air Force Base nähern, bevor sie in ein in der Ferne schwebendes Licht hineinrasen. Der Hundeführer sagte, er glaube, dass das, was er gesehen habe, mit einer anderen UFO-Sichtung in Newquay zusammenhänge .

Ein „blaues oder weißes Objekt“ wurde auch vom Fotografen Chris Piper entdeckt, der um den Vollmond schwebte, als er sich am vergangenen Sonntagabend (15. Dezember) in St. Cleer Filme ansah, die er vom Mondhalo aufgenommen hatte – einer optischen Täuschung, die einen großen hellen Ring um den Mond erzeugt.

Er sagte: „Ich fotografierte den Mondhalo, und erst als ich meinem Freund die Bilder zeigte, bemerkte er den blauen Punkt, der um den Mond schwebte. Als ich mir die Aufnahmen noch einmal ansah, schien er sich zu bewegen.

