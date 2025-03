NASA entdeckt 12.500.000.000 Jahre alten „Planetenkiller“, der direkt auf die Erde zielt

Wissenschaftler haben gerade den am weitesten entfernten – und damit ältesten – Blazar aller Zeiten entdeckt, dessen Jet direkt auf uns gerichtet ist. Dieser kosmische Gigant mit der Bezeichnung J0410–0139 befindet sich im Herzen einer 12,9 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie und ermöglicht uns einen seltenen Einblick in das Universum, als es weniger als 800 Millionen Jahre alt war.

Experten bezeichnen die Entdeckung als bahnbrechend und stellt alles in Frage, was wir über das frühe Universum und die darin verborgenen supermassiven Schwarzen Löcher zu wissen glaubten. Forscher fragen sich nun, wie groß diese Schwarzen Löcher werden konnten, wie schnell sie wuchsen und wie viele es in der Frühzeit des Universums überhaupt gab .

Die in Nature Astronomy und The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Ergebnisse wurden durch hochmoderne Einrichtungen wie das Very Large Array der US-amerikanischen National Science Foundation, das Very Long Baseline Array, das Chandra X-ray Observatory und ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ermöglicht.

Blazare sind bereits ein seltener Fund. Sie sind eine besondere Art aktiver Galaxienkerne (AGN), die von supermassereichen Schwarzen Löchern angetrieben werden, die Milliarden Mal so groß sein können wie unsere Sonne . Diese Schwarzen Löcher verschlingen Materie und schießen Jets geladener Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Trifft einer dieser Jets direkt auf die Erde, wird das Objekt als Blazar klassifiziert.

Diese einzigartige Ausrichtung ermöglicht es Wissenschaftlern, tief in die Galaxie zu blicken und das Schwarze Loch und seinen Jet aus nächster Nähe zu untersuchen. Joe Pesce, Programmdirektor des NSF National Radio Astronomy Observatory (NSF NRAO), kommentierte dies wie folgt: „Diese Beobachtung ergänzt eine Reihe von Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass supermassive Schwarze Löcher im frühen Universum nicht so reagieren, wie wir es erwartet haben.“

„Diese Beobachtungen sind überraschend, weil wir die Entstehung supermassiver Schwarzer Löcher offenbar nicht so gut verstehen wie gedacht. Aber sie sind auch spannend, weil es ein neues Rätsel ist, das wir lösen müssen“, fügte er hinzu.

Emmanuel Momjian, Co-Leiter der Studie, betont die Bedeutung dieses Blazars für die Forschung. Er sagte: „Dieser Blazar bietet ein einzigartiges Labor, um das Zusammenspiel zwischen Jets, Schwarzen Löchern und ihrer Umgebung während einer der umwälzendsten Epochen des Universums zu untersuchen.“

J0410–0139 ist offiziell der älteste jemals entdeckte Blazar. Seine Entdeckung deutet darauf hin, dass supermassereiche Schwarze Löcher aus dieser Zeit entweder viel schneller wuchsen als bisher angenommen oder einfach größer geboren wurden, als wir es für möglich gehalten hatten.

Die Postdoc-Forscherin Silvia Belladitta drückte es so aus: „Wo einer ist, sind hundert weitere.“

Der Erstautor Eduardo Bañados stimmt dem zu und erklärt: „Die Entdeckung eines aktiven Kerns mit einem direkt auf uns gerichteten Jet bedeutet, dass es in diesem Zeitraum der kosmischen Geschichte viele aktive Kerne gegeben haben muss.“

Ähnlich wie wenn man ein Insekt entdeckt und weiß, dass sich in der Nähe wahrscheinlich noch viele weitere verstecken, deutet diese Entdeckung darauf hin, dass supermassereiche Schwarze Löcher im frühen Universum weitaus häufiger vorkamen als bisher angenommen.

Der Jet von J0410–0139 zielt direkt auf die Erde und ist eine deutliche Erinnerung an die immensen kosmischen Kräfte, die in den Tiefen des Weltraums wirken .