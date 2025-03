Die Schwindeleien um die Raumfahrt von Menschen und Robotern 1957-2025

Netzfund:

Im Folgenden lege ich handfeste Beweise dafür vor, dass die bemannte Raumfahrt der USA seit über 68 Jahren eine FAKE NEWS ( reine Propaganda !) ist!

Es war die ganze Zeit Blödsinn , nur zu unserer Unterhaltung! Von Anders Björkman

Die menschliche Raumfahrt innerhalb und außerhalb der Erdumlaufbahn ist von 1957 bis heuteeine wissenschaftliche und technische Manipulation und reine Lüge .

Alle Flugbahnen von Raumfahrzeugen zwischen Planeten, Monden und Satelliten sind erfundene Fantasien, einschließlich des James Webb-Weltraumteleskops 2023 .

Es wird angenommen, dass der Weg zum Mars nur etwa 200 Tage dauert ! Oder 117 Tage zur Venus ! Und nur fünf Tage bis zum Mond 2024 ! Reine Fantasie!

Wie die streng geheime Atombombenpanik des US-Militärs/der CIA von 1945 bis heute und die gefälschten Interkontinentalraketen später!

Es ist nur möglich, Raumfahrzeuge und Raketen auf eine Art in die Erdumlaufbahn zu schicken … und sie sind aus offensichtlichen Gründen alle unbemannt , da man nie zur Erde zurückkehren und dort landen kann!

Die Amerikaner glauben, dass menschliche Amerikaner im Weltraum waren (und dass Interkontinentalraketen mit Atomwaffen funktionieren), weil sie glauben, was ihnen korrupte Politiker erzählen und was die Medien als Fake News veröffentlichen .

Es ist, als wäre man mit einem unsichtbaren Virus infiziert ! Und die dummen Europäer geben 14,4 Milliarden Euro für verschiedene Weltraumprojekte aus, von denen die meisten hundertprozentig gefälscht sind .

Natürlich sind alle auf dem Mond und dem Planeten Mars aufgenommenen Fotos gefälscht, einschließlich der Informationen über das Wasser auf dem Mars im Jahr 2021 vor >3 Milliarden Jahren.

Da es sich bei den meisten Weltraumreisen um Schwindel handelt, werden sie größtenteils von Betrügern aller Art durchgeführt, z. B. Lone Smuk (Elon Musk) und seiner Fantasiefirma SpaceX, die ihm zu 100 % gehört, usw.

Ich beschreibe sie unten, einschließlich Reisen zum Planeten Mars, die mehr als 200 Tage pro Strecke dauern.

Beginnen wir mit etwas wirklich Neuem und dann altem Unsinn: Die NASA hat im November 2022 erneut die Rückseite des Mondes beobachtet . Die Bilder sind, gelinde gesagt, miserabel.

Der Grund ist Elon Musk , dem jetzt die NASA gehört !

Er nennt es SpaceX ! Elon ist nur ein Hochstapler, der alle außer mir und dem russischen Präsidenten Putin hinters Licht führt ! Schon 2002 reiste Musk nach Moskau, um russische Raketen für die Weltraumforschung zu kaufen. Putin empfing ihn und sagte Musk , er könne die russischen Raketen umsonst haben, solange er behaupte, dass die Raketen und die dazugehörigen russischen Atomraketen/Atombomben funktionierten. Und Musk stimmte zu! Später schuf Musk im gleichen Stil die Elektroautos Texla , das X-Social-Forum und Starlink . Kompletter Unsinn! Musk behauptet außerdem, in seinem schmutzigen Hochstapler-Privatleben zahlreiche Ex-Frauen und Mütter seiner Kinder zu haben (was wahrscheinlich stimmt). Es ist eine traurige Geschichte, aber alle großen Amerikaner glauben, dass Musk echt und der reichste Mann der Welt ist!

Musk ist auch ein guter Freund von Donald Trump , Präsident der USA 2025/2029 !! Stellt euch das vor! Aber Donald Trump ist nur ein weiterer US-Präsident ohne wirkliche Bildung. Er hat gerade eine bankrotte Immobilienfirma in New York geerbt , die wie durch Zauberei überlebte und mit Donald als CEO wieder reich wurde ! Und Musk als eine Art Berater!! Ist das nicht urkomisch?

Fahren wir mit einigen wirklich alten Neuigkeiten fort: Menschen können nicht ins All fliegen!

Ich weiß, dass Sie das überraschend und interessant finden, denn man hat Ihnen schon lange viel über Menschen im Weltraum erzählt . Aber Sie wurden getäuscht!

Ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Sicherheit auf See, insbesondere auf den Ozeanen der Erde . Diese kann verbessert werden. Und dann stieß ich auf zahlreiche Raumfahrtprojekte im Universum und deren Sicherheit im Weltraum, die ich für einen Witz hielt . Und zwar alles! Seit 1958! Hier gibt es noch mehr alten NASA-Unsinn aus dem Jahr 2024 !

Zusammenfassung

1. Hier erfährt man viel über Vergangenheit und Gegenwart. Viele Amerikaner glauben heute, im Jahr 2024 , dass die USA seit 1958 Menschen ins All schicken. Dabei war das von Anfang an reine Propaganda von Spinnern ! Das Projekt Mercury war das erste, hundertprozentig gefälschte Weltraumprogramm der USA. Es lief von 1958 bis 1962 und war der Beginn des bemannten Weltraum-Blödsinns. Kein Amerikaner war damals oder später jemals im Weltraum.

2. Danach schickten die USA/NASA 1969/72 Amerikaner in Raumanzügen zum Mond . Das Apollo-Projekt war jedoch ebenfalls ein 100% gefälschtes Raumfahrtprogramm der USA. Es war nur noch mehr Schwachsinn, alles in Hollywood-Studios produziert, mit Raketen, die ins Nirgendwo flogen.

Wie der Schwachsinn mit dem Shuttle und der Internationalen Raumstation 1981/2007 . Alle 135 (!) Shuttle-Weltraummissionen ab 1981 und zur Internationalen Fake-Raumstation (IFS) zwischen 1998 und 2007 waren 100% gefälscht. Die Fake-Raumstation wird heute von Elon Musk betreut . Der neu gewählte US-Senator Mark Kelly aus Arizona sagt, er habe die Fake-Raumstation mehrmals besucht und anschließend das Fake -Shuttle zurück zur Erde geflogen. Was für ein dummer Schauspieler/eine dumme Show! Mark ist mit einer Schauspielerin verheiratet, die sich selbst in den Kopf geschossen und die Schuld einem Terroristen zugeschoben hat! Der Schwachsinn funktioniert heute gut. Er ist religiös. Alle Beteiligten lügen ständig. Sie werden dafür bezahlt. Sie werden nie zugeben, dass es Schwachsinn ist. Auch die Sowjetunion und Russland hatten nie Menschen im Weltraum. Es war nur Propaganda auf Wunsch der USA. Russland machte einen Fehler, als es 1991 den US-Weltraum-Bullshit fortführte . Als die USA ( Potus GWB ) erklärten, sie seien am 11. September 2001 von armen arabischen Terroristen angegriffen worden, mussten sie sich stattdessen mit Bombenangriffen und Invasionen in Afghanistan und im Irak verteidigen. Dieser Krieg gegen den Terrorismus dauert auch 2021 noch an. Und so weiter. Aber die meisten Terroristen und alle bemannten Weltraumreisen sind bloße Schwachsinnsfantasien. Viele glauben, man sei im Weltraum schwerelos und schwebe in einer künstlichen Raumstation umher, wie man es in vielen Videos und Fernsehsendungen sieht. Tatsächlich ist man in keiner Umlaufbahn schwerelos. Die Schwerkraft wirkt überall. Zwei kleine, unbemannte Raumschiffe sind im Februar 2021 gelandet und haben begonnen, den Planeten Mars zu umkreisen. Ich nenne sie Bullshit 1 und Bullshit 2, weil ihre Piloten auf der Erde nichts dazu erklären können. Aber sie sind nichts gegen Olen Smuk , CEO von SpaceShitX, das bald Hunderte von Menschen zum Planeten Mars schicken wird . Wenige Tage später landete NASA/JPL ihre Bullshit 3 auf dem Mars selbst. Sie erreichte die Erde mit sehr hoher Geschwindigkeit, nutzte einen Hitzeschild zum Bremsen, einen Fallschirm zum weiteren Abbremsen und einen „Skylift“, um einen Rover zu landen. Alles völliger Unsinn! Es gibt keine richtige Atmosphäre auf dem Mars ! Aber vergessen wir nicht, dass alles mit der UFO -Landung in den USA in den 1940er Jahren begann , die von Tausenden von Menschen gesehen und von den Medien darüber berichtet wurde. Damals waren es Fake News und heute fast vergessen. Eine Reise zum Planeten Mars dauert >200 Tage . Das bedeutet, dass alle Passagiere, die zum Mars fliegen, >200 Tage im Raumschiff verbringen müssen , aus den Fenstern schauen und … was tun? Ja, was sollen die Passagiere während der Reise tun? Und die Besatzung und die Piloten? Nur schauen?

Unten ist der neuste US- Weltraumclown 2024 – Bill Nelson !

Bill begann bereits 1985 mit dem Weltraumclowning !

Bill Nelson, ein ehemaliger Senator aus Florida , war seit April 2021 der 14. Administrator der NASA .

Die Nominierung des Präsidenten und die Abstimmung im Senat ehren mich. Ich werde versuchen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Aufwärts!

Nelson sagte den Medien.

NASA- Administrator Steve Jurczyk sagte:

Ich freue mich, Bill in der NASA-Familie willkommen zu heißen. Es war ein fantastisches Jahr für die NASA und unsere kommerziellen und internationalen Partner, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bill und der Biden-Harris-Administration, um die bisher erreichte unglaubliche Dynamik weiter auszubauen. Es war mir eine Ehre, kommissarischer Leiter zu sein, aber es sind die Mitarbeiter der NASA, die die Agentur einzigartig machen. Vielen Dank für Ihren Einsatz zur Förderung der wichtigen NASA-Missionen.

Bill 2023 hat keine Ahnung, worum es im Weltraum geht, also sollte er meine Erkenntnisse darüber studieren.

Bill sagt, er habe 1986 eine Woche im Weltraum verbracht !!! in einem Space Shuttle mit sechs anderen dummen Clowns (rechts), aber das war damals und ist heute eine Lüge!

*

Ich traf Bill am 21. Juli 2022 in Paris , Frankreich . Bill (damals 79) sucht im Weltraum nach Leben/Wasser! Die NASA hat gerade irgendwo im Weltraum Wasser gefunden, erzählte er mir.

Es gibt Gerüchte über Wasser unterhalb des Südpols des Mondes ! Das Ziel der NASA ist eine dauerhafte US-amerikanische Präsenz dort … eines Tages. Das habe ich schon einmal gehört! Was für ein Witz. Einmal ein Weltraumclown, immer ein Weltraumclown!

Einige andere menschliche Weltraumclowns auf der Erde sind meines Wissens die folgenden Europäer:

Josef Aschbacher. Neuer Chef der ESA!

Philippe Baptiste, neuer Leiter der französischen Weltraumforschung CNSE!

Um ein Experte in der Weltraumforschung zu sein , sollte man nicht die Grundlagen kennen ?

Und sie haben keine Ahnung, wie sie die Leute über 200 Tage lang im Raumschiff zum Mars bei Laune halten können…

Mehr über die Ungereimtheiten bei der NASA und den Weltraumflügen lesen Sie im Buch „Der Hollywood-Code 2„.

Fortsetzung folgt…