Neue Antarktiskarte bietet detailliertesten Überblick über subglaziales Gelände

Ein internationales Team unter der Leitung von BAS hat die detaillierteste Karte des subglazialen Geländes der Antarktis veröffentlicht und das dickste Eis des Kontinents in einem namenlosen Canyon in Wilkes Land enthüllt.

Die dickste Eisschicht der Antarktis wurde kürzlich in Wilkesland entdeckt. Dies geht aus der detailliertesten Karte hervor, die jemals vom subglazialen Gelände des Kontinents erstellt wurde.

Die von einem internationalen Wissenschaftlerteam unter der Leitung des British Antarctic Survey (BAS) veröffentlichte Karte stellt bisherige Annahmen über die Lage der dicksten Eisschicht in Frage und liefert wichtige Daten zu den Eisprozessen der Antarktis.

Der Datensatz, bekannt als Bedmap3, integriert über sechs Jahrzehnte geophysikalischer Untersuchungen und erfasst präzise die höchsten Berge und tiefsten Täler des Kontinents. Die Ergebnisse liefern wichtige Informationen zur Eisdicke, zur subglazialen Topographie und zur Reaktion des Kontinents auf den Klimawandel.

„Dies sind die grundlegenden Informationen, die den Computermodellen zugrunde liegen, mit denen wir untersuchen, wie das Eis bei steigenden Temperaturen über den Kontinent fließt.

Stellen Sie sich vor, Sie gießen Sirup über einen Felskuchen – alle Klumpen und Unebenheiten bestimmen, wohin der Sirup fließt und wie schnell. Und so ist es auch in der Antarktis: Einige Grate halten das fließende Eis auf; die Vertiefungen und glatten Stellen sind die Stellen, an denen das Eis schneller fließen kann“, erklärte Dr. Hamish Pritchard, Glaziologe am BAS und Hauptautor der Studie.

Bedmap3 baut auf früheren Datensätzen auf und integriert mehr als 82 Millionen Datenpunkte – doppelt so viele wie sein Vorgänger. Die hochauflösende Karte basiert auf Daten von Flugzeugen, Satelliten, Schiffen und sogar historischen Hundeschlitten. Auf einem Raster von 500 Metern (1.640 Fuß) dargestellt, bietet sie eine außergewöhnlich detaillierte Ansicht des Landes unter dem antarktischen Eis und ermöglicht es Wissenschaftlern, vorherzusagen, wie Eisschilde auf steigende Temperaturen reagieren könnten.

Eine wichtige Neuerung in dieser Aktualisierung betrifft die Identifizierung der dicksten Eisschicht. Frühere Untersuchungen verorteten diese im Astrolabe-Becken im Adelieland. Die neueste Analyse zeigt jedoch, dass die tatsächlich dickste Eisschicht in einem unbenannten Canyon in Wilkesland bei 76,052 °S und 118,378 °O liegt. Die Tiefe beträgt 4.757 m (15.603 Fuß) und ist damit mehr als 15-mal so hoch wie The Shard, der höchste Wolkenkratzer Großbritanniens.

Datenerfassung und Verbesserungen

Bedmap3 profitiert von jüngsten umfangreichen Untersuchungen in der Ostantarktis, darunter in den Regionen rund um den Südpol, die Antarktische Halbinsel und das Transantarktische Gebirge. Der Datensatz verfeinert die Darstellung tiefer Täler und freiliegender Felsgipfel und berücksichtigt gleichzeitig neue Messungen der Eisoberflächenhöhe und schwimmender Schelfeise. Einer der wichtigsten Beiträge ist die aktualisierte Kartierung der Aufsetzlinien – Bereiche, in denen das Eis auf den Ozean trifft und zu schwimmen beginnt.

Der Datensatz wurde mithilfe mehrerer Sensortechniken zusammengestellt, beispielsweise mit Radar und seismischer Reflexion zur Messung der Eisdicke und der Höhe des subglazialen Betts, mit Schwerkraftmessungen zur Erkennung von Schwankungen der Gesteinsdichte unter dem Eis und mit Satellitendaten zur Verfolgung von Änderungen der Höhe und Oberflächenbeschaffenheit der Eisdecke.

