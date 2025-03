Spirale am Nachthimmel! Was war das?

Soeben über dem Landkreis Helmstedt fotografiert. Bewegte sich in etwa so schnell wie ein Flugzeug, aber lautlos von Nord-West nach Südosten. Was war das?

Leuchtende Spirale erscheint am Nachthimmel – Met Office enthüllt wahrscheinliche Ursache.

Die wolkenähnliche Spirale wurde am Montagabend am Nachthimmel gesichtet.

Sterngucker aus dem Norden Dänemarks und dem Süden Mailands in Italien stellten fest, dass die wolkenartige Spirale mehrere Minuten lang sichtbar war, bevor sie verschwand.

Das Met Office erklärte in einem Beitrag auf X, dass das Phänomen wahrscheinlich durch gefrorenen Abgasrauch der SpaceX Falcon 9-Rakete von Elon Musk verursacht wurde .

„Die gefrorene Abgasfahne der Rakete scheint sich in der Atmosphäre zu drehen und das Sonnenlicht zu reflektieren, wodurch sie am Himmel wie eine Spirale erscheint“, sagte das Met Office.

Diese Spiralen entstehen, wenn der ausgestoßene Raketentreibstoff der schnell rotierenden oberen Stufen der Falcon 9 aufgrund der Höhe im Weltraum sofort einfriert.

Die gefrorenen Wirbel reflektieren dann das Sonnenlicht zurück zur Erde, wodurch sie am Nachthimmel sichtbar werden.

Ein Leser von Sky News aus Lytham St Annes in Lancashire sagte, der Wirbel habe „als helles Licht angefangen, dann sei er von einem verschwommenen Ring umgeben gewesen und schließlich zu einer Spirale geworden“.

„[Es] schwebte etwa fünf Minuten lang über dieser Kirche, begann sich dann zu bewegen und verschwand“, fügte der Leser hinzu.

Unterdessen sagte Keeley Williams, der Wirbel sei „anfangs dunstig gewesen, dann richtig hell geworden und habe schließlich ausgesehen, als würde er sich drehen“.

Die Falcon-9-Rakete startete am Montag gegen 17.50 Uhr (13.50 Uhr Ortszeit) in Florida im Rahmen einer geheimen Mission der US-Regierung.