Medienbericht: Seltsames formwandelndes Objekt über Florida City gefilmt (Video)

Ein faszinierendes Video aus Florida zeigt ein eigenartiges UFO, das beim Schweben am Himmel seine Form zu verändern scheint. Laut einem lokalen Medienbericht wurde die wundersame Szene letzten Samstagnachmittag von einem verblüfften Zeugen im Jacksonviller Vorort Green Cove Springs gefilmt.

In der unten gezeigten Aufnahme scheint das dunkle Objekt an Ort und Stelle zu schweben und nimmt dabei fast wellenförmig verschiedene Formen an.

Seit die verblüffenden Aufnahmen online erschienen, haben sie verschiedene Theorien darüber hervorgebracht, was das seltsame, formwandelnde Objekt gewesen sein könnte.

Wie man sich vorstellen kann, vermuteten viele Beobachter, das UFO stamme aus einer anderen Welt. Skeptischere Beobachter vermuteten hingegen, dass es sich bei der Anomalie um eine Drohne oder vielleicht einen großen Müllsack handelte, der irgendwie hoch in den Himmel schwebte.

Interessanterweise fiel die rätselhafte Sichtung mit angekündigten Trainingsübungen auf dem nahegelegenen Marinestützpunkt Jacksonville zusammen.

Während der Zeitpunkt darauf schließen lässt, dass das UFO mit diesen Aktivitäten in Verbindung steht, weckt ein kurioses Detail des Ereignisses Zweifel an dieser Erklärung.

Vor den Übungen hatte die Basis die Anwohner darauf hingewiesen, dass sie möglicherweise eine „zunehmende Flugaktivität und Lärmbelästigung“ bemerken würden.

Die Anomalie über Green Cove Springs war jedoch für die Beobachter vom Boden aus völlig geräuschlos. Was glauben Sie also, wurde am vergangenen Wochenende über der Stadt in Florida beobachtet?

Video: