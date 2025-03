„Dämonengesicht“ erschien während eines heftigen Sturms am türkischen Himmel? (Video)

Ein Clip mit einer „dämonenartigen“ Wolke in der Türkei, der erstmals 2021 vom Wetter-Account „HavaForum“ geteilt wurde, wurde von verschiedenen X-Nutzern (ehemals Twitter) mit dramatischen Untertiteln verbreitet.

Dieses Video entstand nach einem Sturm und wurde fälschlicherweise mit einem aktuellen Ereignis in Verbindung gebracht. In einem vergleichbaren Fall erschien im Januar 2023 eine linsenförmige Wolke, die wie ein UFO aussah, über Bursa, obwohl der türkische Wetterdienst sie als natürliche Wolkenformation bezeichnete.

Mehrere X-Accounts (ehemals Twitter) behaupteten, nach einem Sturm sei eine Wolke mit Dämonengesicht am Himmel über der Türkei erschienen .

Ein Account namens UFO Mania veröffentlichte das Video mit der Überschrift: „Panik in der Türkei wegen des Erscheinens eines Dämonengesichts am Himmel während eines schweren Sturms!!“ Es wurde jedoch klargestellt, dass das Video von einem türkischen Wetter-Account namens „HavaForum“ stammt und am 19. September 2021 veröffentlicht wurde.

Der Donner, die Wolkenformation und das angebliche „Dämonengesicht“ waren ein Phänomen von vor fast drei Jahren. Ein anderer Account namens Tara Bull veröffentlichte dasselbe Video mit der Überschrift: „Dämonenartiges Gesicht erscheint in den Wolken eines heftigen Sturms in der Türkei.“

Seltsame Wolkenformationen sind am türkischen Himmel keine Seltenheit. Im Januar 2023 wurde am Donnerstagmorgen eine ungewöhnliche Wolkenformation, die wie ein unbekanntes Flugobjekt (UFO) aussah, über Bursa in der Türkei beobachtet.

Wie der Guardian berichtete, blieb die nahezu kreisrunde, sogenannte Linsenwolke etwa eine Stunde lang unverändert. Zahlreiche Internetnutzer zeichneten die ungewöhnlichen Vorkommnisse auf ihren Geräten auf. Sie tauchte im Morgengrauen auf und hatte in der Mitte eine große Öffnung.

Die Aufnahmen und Fotos der seltsam aussehenden Wolke verbreiteten sich schnell weltweit. Zahlreiche Social-Media-Nutzer bemerkten, die Wolke ähnele einem UFO.

Der türkische Wetterdienst stellte jedoch angeblich klar, dass es sich bei dem ungewöhnlichen Phänomen lediglich um eine „Linsenwolke“ handele. Wie NDTV berichtete, sind Linsenwolken an ihrer geschwungenen Form zu erkennen, die an fliegende Untertassen erinnert. Sie befinden sich typischerweise in Höhen zwischen 2.000 und 5.000 Metern.