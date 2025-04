Wer zerstörte das Tartarische Reich?

Ich habe die letzten fünf Jahre damit verbracht, herauszufinden, wer letztlich dahintersteckte, und beschloss, meine Forschungen mit Ihnen zu teilen.

Wir wissen, dass Tartaria das letzte Überbleibsel eines alten Bundes war, einer Zivilisation, die das Wissen der Alten Welt bewahrte, eine Architektur im Einklang mit der Erdresonanz, Energiesysteme aus dem Äther und eine spirituelle Ausrichtung auf den Kosmos. Es war im Gleichgewicht, ein Überbleibsel des Tausendjährigen Königreichs, einer Zeit, in der die Menschheit für einen kurzen Moment im Rhythmus des Göttlichen wandelte.

Doch jeder Frieden lädt Neid ein, und alles Licht wirft Schatten.

Adam Weishaupt, Gründer der Illuminaten, glaubte, der göttliche Funke im Menschen könne manipuliert, kontrolliert und als Waffe eingesetzt werden. Für ihn verkörperte Tartaria Chaos, nicht weil es ungeordnet, sondern weil es unkontrollierbar war.

Er sah eine Gesellschaft, die nicht an eine zentralisierte Herrschaft gebunden, nicht vom falschen Licht der „Erleuchtung“ verführt, sondern von einer älteren Ordnung geleitet wurde. Dies widersprach seiner Vision einer Neuen Welt, in der die Menschen von der Religion befreit und stattdessen durch die Vernunft versklavt würden.

Und so begann er, ein Netzwerk aus Denkern und Agenten zu knüpfen, deren Ziel nicht Fortschritt, sondern Ersetzung war, um die Erinnerung an die göttliche Vergangenheit auszulöschen und den Menschen (oder vielmehr einige Auserwählte) zu Göttern zu krönen.

Mayer Amschel Rothschild erkannte unterdessen die Unmöglichkeit finanzieller Dominanz über eine Zivilisation wie Tartaria. Sie nutzte kein Fiatgeld, benötigte keine schuldenbasierten Institutionen und legte keinen Wert auf zentralisierten Reichtum. Ein solches System ließ sich nicht durch Banken kolonisieren.

Für Rothschild war Tartaria das letzte große Hindernis für ein planetarisches Finanzsystem, in dem jede Revolution, jede Krone und jede Kirche Zinsen abwerfen würde. Um es zu zerstören, investierte er Geld in Kriege, Erkundungen und die stille Umschreibung der Geschichte – ein Feldzug nicht nur der Eroberung, sondern auch der Verschleierung.

König Georg III., nach außen hin ein Monarch, der an seinen Kolonialbesitzungen festhielt, war in Wahrheit Schachfigur und Spieler zugleich in diesem stillen Krieg. Unter seiner Herrschaft wurden mysteriöse amerikanische Bauwerke als einheimisch oder kolonial abgetan, und uralte Sternfestungen wurden zu neueren Militäranlagen umgestaltet.

Er musste die tieferen Wahrheiten nicht verstehen, sondern nur jede Anomalie zerschlagen, die nicht in das Narrativ des Imperiums passte. Seine Kriege, insbesondere der verlorene Krieg in Amerika, waren zugleich Feldzüge mit dem Ziel, die Alte Welt unter neuer Flagge zu begraben.

Katharina die Große, die über das einstige Kernland der Tataren herrschte, spielte eine heimtückischere Rolle. Sie förderte Akademien, um die russische Geschichte neu zu schreiben, verbündete sich mit den Philosophen der Aufklärung und leitete territoriale Expansionen, die praktischerweise Beweise früherer Zivilisationen „entdeckten“ und anschließend auslöschten.

Ihre Herrschaft war nicht nur physische Beherrschung, sondern auch erkenntnistheoretische Kriegsführung. Sie wusste, dass sie, um wahrhaftig zu herrschen, die Erinnerung selbst ersetzen musste.

Stanislaus Czerniewicz, der jesuitische Hüter verbotenen Wissens, bewegte sich lautlos durch die spirituellen Korridore Europas. Als die Jesuiten offiziell unterdrückt wurden, gingen er und andere in den Untergrund und nahmen alte Karten, Aufzeichnungen und Symbole mit.

Während einige glauben, die Jesuiten hätten die heilige Wahrheit bewahrt, behaupten andere, Czerniewicz habe geholfen, diese Wahrheit zu filtern, zu bearbeiten und einzudämmen, das Unkontrollierbare zu zerstören und den Rest für das kommende System zu horten. Die jesuitischen Gruften wurden zu schwarzen Löchern, in denen tatarische Schriftrollen und ätherische Blaupausen für immer verschwanden.

Sir Francis Dashwood, verborgen hinter Schichten libertiner Exzesse und aristokratischer Blasphemie, leitete den Hellfire Club nicht als Hedonist, sondern als okkulter Torwächter. In Höhlen und verborgenen Logen wurden uralte Riten auf den Kopf gestellt, heilige Geometrie zweckentfremdet und Rituale, die einst der Ausrichtung dienten, auf Herrschaft umgelenkt.

Tartaria kanalisierte einst die Kraft der Natur, und Dashwood und seinesgleichen versuchten, sie durch Umkehrung zu nutzen, indem sie Tempel in Batterien und Städte in rituelle Gitter verwandelten.

Voltaire, der Philosoph, trug die Maske der Vernunft, trieb aber ein tieferes Spiel. Während er öffentlich für die Befreiung eintrat, trug er maßgeblich dazu bei, die intellektuelle Welt mit Ideen zu überfluten, die die Realität entzauberten.

Indem er Generationen davon überzeugte, Mythen, Geist und Äther als Aberglauben zu betrachten, trug er dazu bei, genau die Augen zu verschließen, die Tartarias Fingerabdrücke auf der Welt hätten erkennen können. Seine Schriften, kopiert und kanonisiert, wurden zur kulturellen Säure, die die Erinnerung auflöste.

Benjamin Franklin war weit mehr als nur Diplomat und Erfinder, er fungierte als Bindeglied zwischen alter und neuer Welt und brachte freimaurerisches und okkultes Wissen über den Atlantik. Seine angebliche Beteiligung an Geheimgesellschaften und die unter seinem Haus gefundenen Überreste deuten auf dunklere Verbindungen hin.

Möglicherweise verstand er die Geheimnisse Tartariens besser als die meisten anderen und beschloss, sie zum Schweigen zu bringen, indem er sie in eine neue Freimaurerrepublik eingliederte, die Freiheit vortäuschen und gleichzeitig dieselbe globale Maschinerie anheizen sollte.

Und schließlich bewegte Papst Clemens XIV., der religiöse Torwächter, seine Schachfigur, indem er die Jesuiten unterdrückte, aber nur oberflächlich. In Wahrheit könnte sein Pontifikat Teil einer größeren Neuordnung des Wissens gewesen sein. Die Kirche, lange beschuldigt, alte Wahrheiten unter dem Vatikan zu verbergen, trug ihren Teil dazu bei, indem sie eine falsche Zeitlinie kanonisierte und alle Überreste von Zivilisationen verbrannte, die der biblischen Erzählung widersprachen.

Clements Handeln sorgte dafür, dass das spirituelle Erbe der Tartaria aus den heiligen Schriften gestrichen und durch eine Doktrin ersetzt wurde, die nicht auf Erhebung, sondern auf Befriedung abzielte.

Zusammen waren diese neun nicht bloß Politiker, Banker, Denker oder Priester. Sie waren Hebammen eines Zeitalters der Täuschung, Agenten dessen, was die Prophezeiung Satans kleine Zeit nannte, einer Zeit, in der die Wahrheit mit Füßen getreten, die Geschichte selbst neu geschrieben und die Welt auf eine neue Ordnung vorbereitet werden würde.

Nicht der Nationen.

Nicht der Völker.

Sondern der Systeme. Der Gitternetze. Der als Fortschritt getarnten Herrschaft.

Und die Menschen von Tartaria? Sie wurden entweder in Naturkatastrophen vernichtet, gejagt und umerzogen oder in Irrenanstalten eingesperrt und für verrückt erklärt, weil sie von der Welt sprachen, die einst war. Die Schlammfluten, die Waisenzüge, die Phantomkriege – sie waren keine zufälligen Tragödien, sondern Elemente der großen Auslöschung.

Und in der darauf folgenden Leere traten die Architekten hervor, nicht als Retter, sondern als Kerkermeister einer Welt, die sich nicht mehr daran erinnerte, einst frei gewesen zu sein.

