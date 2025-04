Der Mond entfernt sich von der Erde und verursacht schockierende Veränderungen der Zeit

Der Mond dreht sich langsam von der Erde weg.

Der Mond entfernt sich sehr langsam von der Erde und wird eines Tages die Zeit, wie wir sie kennen, beeinflussen.

Der Grund, warum es sich allmählich von unserem Planeten entfernt, liegt allein an der Schwerkraft und den sogenannten Gezeitenkräften.

Wenn die Schwerkraft des Mondes auf die Erde wirkt, wölben sich die Ozeane nach außen und es entstehen Gezeiten.

Wenn sich die Erde jedoch dreht, befindet sich die Gezeitenwölbung nicht direkt unter dem Mond, sondern etwas davor.

Dadurch entsteht im Grunde eine Art „Tauziehen durch die Schwerkraft“, und da sich die Gezeitenwölbung vor dem Mond befindet, zieht sie den Mond in seiner Umlaufbahn nach vorne.

Und die Energie hat dazu geführt, dass sich der Mond langsam weiter entfernt, mit einer Geschwindigkeit von etwa 3,82 Zentimetern (1,5 Zoll) pro Jahr.

Während sich unser Planet vom Mond entfernt, werden die Tage auf der Erde alle 100 Jahre um etwa 1,7 Millisekunden länger .

Wissenschaftler konnten dies berechnen, nachdem Astronauten der Apollo-Missionen Spiegel auf dem Mond hinterlassen hatten.

Durch das Abprallen von Laserstrahlen an den Spiegeln kann die Entfernung zum Mond ziemlich genau gemessen werden.

„3,78 cm scheinen zwar nicht viel zu sein, doch dieser kleine Unterschied könnte über einen ausreichend langen Zeitraum hinweg das Leben auf der Erde beeinträchtigen und die Geschwindigkeit des Planeten verringern“, sagte die Weltraumwissenschaftlerin Dr. Maggie Aderin-Pocock der BBC.

„Auf der frühen Erde, als der Mond gerade entstand, waren die Tage fünf Stunden lang. Doch durch die Bremswirkung des Mondes, die seit 4,5 Milliarden Jahren auf die Erde wirkt, haben sich die Tage auf die uns heute bekannten 24 Stunden verlangsamt, und sie werden auch in Zukunft weiter langsamer werden.“

Zur Berechnung erklärte der Wissenschaftler: „Indem wir uns die täglichen Wachstumsbänder der Korallen ansehen, können wir die Anzahl der Tage berechnen, die in vergangenen Zeiträumen pro Jahr auftraten, und daraus können wir ersehen, dass die Tage länger werden, und zwar mit einer Rate von 19 Stunden alle 4,5 Milliarden Jahre.“

„Die Länge eines Tages, oder anders gesagt die Rotationsgeschwindigkeit des Planeten, spielt eine große Rolle für seine Stabilität.“

Dr. Aderin-Pocock verglich es mit „einem Teller, der sich auf einem Stock dreht“, und sagte, der „Schlüssel liege darin, den Teller schnell rotieren zu lassen, denn wenn er langsamer werde, stürze er auf den Boden“.

Sie warnte: „In ähnlicher Weise könnte unser ganzer Planet langsam ins Taumeln geraten, wenn sich die Erdrotation verlangsamt, und dies wird verheerende Auswirkungen auf unsere Jahreszeiten haben.“

Obwohl „die Menschheit wenig zu befürchten hat“, merkt der Wissenschaftler an, „sind die meisten Tiere nicht so anpassungsfähig, und wenn diese Veränderungen aufgrund einer instabilen planetaren Schwankung so schnell eintreten würden, könnten sich die meisten Tiere nicht schnell genug weiterentwickeln, um Winterschlaf zu halten oder sich aus der Gefahrenzone zu bewegen.“

Wenn es Sie beruhigt: Sie und alle, die Sie je gekannt haben, werden bis dahin längst tot sein.