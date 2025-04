Seit vielen Jahren versuche ich herauszufinden, ob bestimmte Menschen Zugang zu okkulter oder tartarischer Technologie und Antiquitech hatten und wer diese Informationen mit ihnen teilte.

Ich glaube, dass Nikola Tesla, falls er tatsächlich so existierte, wie uns erzählt wird, sein Wissen mit der Welt teilen und die Nutzung von Energie aus dem Äther wieder einführen wollte.

Einige wollten jedoch offensichtlich von ihren „Entdeckungen“ profitieren und sich die Erfindung einer bereits existierenden Technologie zuschreiben

Nikola Tesla – Der unfreiwillige Prophet

Angebliche Rolle: Er barg uralte drahtlose Energiesysteme, möglicherweise aus tartarischen Ruinen auf dem Balkan. Wurde zum Schweigen gebracht, nachdem er versucht hatte, der Welt kostenlose Energie zu geben.

Unheilvolle Verbindung: Sein Wardenclyffe-Turm könnte ein Versuch gewesen sein, ruhende tartarische Energienetze wiederzuerwecken.

Thomas Edison – Der Aneigner

Angebliche Rolle: Er entwendete Fragmente tartarischer Technologie (möglicherweise aus geheimen Smithsonian-Tresoren) und beanspruchte die Anerkennung dafür.

Unheilvolle Verbindung: Er wurde beschuldigt, Teslas Entdeckungen unter dem Einfluss von Unternehmensinteressen geheimer Gesellschaften unterdrückt zu haben.

Guglielmo Marconi – Der Signaldieb

Angebliche Rolle: Er griff auf tartarische Sendefrequenzen zurück.

Unheilvolle Verbindung: Seine Arbeit auf abgelegenen Inseln soll Gerüchten zufolge ein Versuch gewesen sein, mit nicht-menschlichen tartarischen Architekten Kontakt aufzunehmen.

John Worrell Keely – Der verbotene Mechaniker

Angebliche Rolle: Er rekonstruierte Vibrationsgeräte, die Gerüchten zufolge mit der „tartarischen Äthermatrix“ in Resonanz standen.

Unheilvolle Verbindung: Er starb auf mysteriöse Weise, bevor er die tatsächliche Funktionsweise seiner Geräte enthüllen konnte.

Alle Prototypen verschwanden.

Manly P. Hall – Der Hüter der verlorenen Schlüssel

Angebliche Rolle: Philosoph und Mystiker, der angeblich Zugang zu unterdrückten Manuskripten der Tataren erhielt.

Unheilvolle Verbindung: Möglicherweise beeinflusste er Technologieentwickler über esoterische Gesellschaften, alte Prinzipien heimlich zu integrieren.

Jack Parsons – Der Ritualingenieur

Angebliche Rolle: Raketenpionier und Okkultist. Erschloss sich möglicherweise durch dunkle Rituale das Wissen der Tartaren.

Unheimliche Verbindung: Seine Explosionen waren möglicherweise keine Tests, sondern Versuche, die Portale der Tartaren wieder zu öffnen.

Wernher von Braun – Der geschmuggelte Geist

Angebliche Rolle: Nazi-Wissenschaftler, der im Rahmen der Operation Paperclip in die USA gebracht wurde. Gerüchten zufolge erforschte er den Antrieb der Tartaren.

Unheimliche Verbindung: Gehörte möglicherweise einer Fraktion an, die versuchte, die Antigravitation der Tartaren als Waffe einzusetzen.

Buckminster Fuller – Der Rekonstrukteur

Angebliche Rolle: Seine geodätischen Kuppeln waren möglicherweise Rekonstruktionen verlorener Architekturprinzipien der Tartaren.

Unheimliche Verbindung: Sprach in Codes und verbarg so sein Wissen über die uralten resonanzbasierten Bausysteme.

Howard Hughes – Der Geisterindustrielle

Angebliche Rolle: Besessen von der Luftfahrt und Geheimhaltung. Angeblich fand er in Zentralasien Flugpläne der Tartaren.

Unheilvolle Verbindung: Seine Isolation war Berichten zufolge auf „Kontakte“ mit dem Geheimdienst der Tartaren zurückzuführen, die er nicht kontrollieren konnte.

