„Lebender Nostradamus“ behauptet, Papst Franziskus werde der „letzte Führer der katholischen Kirche“ sein

Der verstorbene Papst Franziskus war der letzte Führer des „traditionellen Modells“ der katholischen Kirche, sagt Athos Salomé – auch bekannt als „Der lebende Nostradamus“.

Der 88-jährige Bischof von Rom verstarb am Ostermontag (21. April) an den Folgen einer doppelten Lungenentzündung und anderer gesundheitlicher Komplikationen.

Seine Beerdigung soll diesen Samstag (26. April) stattfinden, bevor die verschiedenen Kardinäle seinen Nachfolger wählen.

Nach dem Tod von Franziskus erklärte der brasilianische Prognostiker gegenüber The Daily Star, dass nun eine „spirituelle Revolution“ bevorstehe, die zu einer dreifachen Spaltung der Kirche führen werde.

„Wir stehen am Rande einer spirituellen Revolution von unvorstellbarem Ausmaß“, begann Salomé, die erst kürzlich (und ziemlich offensichtlich) vorhersagte, dass künstliche Intelligenz bald noch mächtiger werden würde .

Das Pontifikat von Franziskus könnte tatsächlich das letzte unter dem traditionellen Modell der Kirche sein. Die Konklave, bei dem der neue Papst gewählt wird, wird das längste der modernen Geschichte sein und mehr als sieben Tage intensiver Beratungen umfassen.

„Aber nicht nur das Wetter wird beeindruckend sein – übernatürliche Phänomene werden diese Zeit in Rom prägen. Ungewöhnliche Stürme, massive technische Ausfälle und unerklärliche atmosphärische Ereignisse werden wie ‚Zeichen aus einer anderen Dimension‘ erscheinen“, fuhr er mit seiner Liste fort.

Das neue Triumvirat des Konklaves wird laut Salomé aus Traditionalisten, Reformisten und den sogenannten „Aufgeklärten“ bestehen, die ähnliche Visionen wie er haben.

„Die traditionelle Fraktion mit Sitz im Vatikan wird ihre institutionelle Macht behalten, aber in Regionen wie Lateinamerika und Afrika an Bedeutung verlieren“, behauptete er weiter.

„Die progressive Fraktion mit neuem Hauptquartier – möglicherweise in Buenos Aires, Bogotá oder Nairobi – wird mit einem moderneren, einfühlsameren und integrativeren Ansatz Millionen anziehen. Die esoterische Fraktion, kleiner und diskreter, wird versuchen, das mystische Wissen der frühen Christen wiederzuentdecken . “

„Seine Mitglieder werden kontemplative Praktiken und okkulte Rituale durchführen und sich wieder mit Traditionen verbinden, die die Kirche jahrhundertelang unterdrückt hat.“

Unterdessen meinte der „lebende Nostradamus“, dass in den nächsten fünf Jahren in der katholischen Kirche Priesterinnen geweiht würden, was ebenfalls einen bahnbrechenden Fortschritt bedeuten würde, während Rom seinen Berechnungen der Himmelsausrichtung zufolge von Erdbeben und Überschwemmungen heimgesucht werden könnte.

Der Fluss Tiber ist die Ursache dieser zukünftigen Überschwemmung, die die Stadt beeinträchtigen und sogar den Petersdom beschädigen würde, der eine Art neues spirituelles Zeitalter symbolisiert.

„Ich sage es nicht, ich berichte nur, was ich gesehen habe. Ich hoffe wirklich, dass es nicht passiert“, schränkte Salomé ein.