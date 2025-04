Hat eine experimentelle „Yellowstone-Bohrungen“ einen 45 Meter hohen Lava-Geysir freigesetzt?

Hat eine Bohrung im Yellowstone-Nationalpark im April 2025 einen 45 Meter hohen Lava-Geysir freigesetzt, wie ein Social-Media-Beitrag behauptete?

Nein, das stimmt nicht: Auf der „Casper Planet“-Seite, von der die Geschichte stammt, ist die Adresse des Planets „Satire Street“ angegeben.

Auf der Seite ist ein Haftungsausschluss mit folgendem Satz prominent platziert: „Haben wir gesagt, das sei Satire? Nun, es ist eine, Namen und Orte sind erfunden.“

Der Facebook-Beitrag vom 27. April 2025 ( hier archiviert ) auf der Seite von Casper Planet erschien unter dem Titel „Bohrunfall in Yellowstone löst 150 Fuß hohen Lava-Geysir aus“. Er begann mit:

Rettungskräfte und Wissenschaftler sind heute Morgen in großer Aufregung, nachdem gestern am späten Nachmittag bei einer Bohrung im Yellowstone-Nationalpark versehentlich eine Magmaader entdeckt wurde und ein gewaltiger Lavageysir ausbrach, der noch immer über 45 Meter in die Luft schießt.

Nach Angaben von Parkbeamten durchbohrte die Bohranlage – Teil eines experimentellen geothermischen Forschungsprojekts – eine unter Druck stehende Magmatasche, die vermutlich direkt mit dem Hauptcalderasystem des Parks verbunden ist.

So sah der Beitrag zum Zeitpunkt des Schreibens auf Facebook aus:

Der Casper Planet ist eine Fake-News-/Satireseite, die aus ihren fiktiven Inhalten keinen Hehl macht. Hier ist der Haftungsausschluss, den der Planet prominent auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht:

Leider wird die Meldung in den Sozialen Medien dennoch ungeprüft als wahr verteilt und geteilt.

Nur wenige machen sich heute die Mühe solche Nachrichten selbst zu prüfen.

Aufwachen!