Erschreckende Aufnahmen zeigen einen chinesischen Roboter, der aus seinem Schlaf erwacht und dann seine Betreuer brutal angreift (Video)

Wenn Roboter am Ende tatsächlich die gesamte Menschheit auslöschen, gab es definitiv Warnsignale.

Schockierende Videoaufnahmen einer chinesischen Fabrik zeigen einen humanoiden Roboter, der unberechenbar wird und seine Umgebung angreift. Viele Online-Nutzer beschreiben die Szene als eine Szene, die direkt aus einem dystopischen Film stammt.

Der Roboter, der an einem kleinen kranähnlichen Apparat hängt, scheint aus seinem Schlaf zu erwachen und beginnt, heftig mit den Armen zu schlagen und mit zunehmender Aggressivität durch die Luft zu schlagen.

Während des Ausbruchs stürzt sich die Maschine plötzlich auf einen Mann, der an einem nahegelegenen Arbeitsplatz sitzt, und zwingt ihn, in Deckung zu gehen, während eine andere Person, die hinter dem Roboter steht, schnell zurückweicht.

Der Roboter hebt wiederholt seine Arme und schlägt sie in einer verstörenden Zurschaustellung mechanischer Wut wieder zu Boden, wobei Tempo und Kraft der Bewegungen rapide zunehmen.

Beim Versuch, trotz seiner Fesseln vorwärts zu kommen, prallt der Roboter gegen den Kran, stößt Geräte um und verstreut Gegenstände von einem Schreibtisch.

Die beiden Männer sind sichtlich alarmiert und heben die Arme, um sich vor dem Chaos zu schützen, als ein Computermonitor zu Boden stürzt und Trümmer durch die Luft fliegen.

Einem der Arbeiter gelingt es schließlich, den Kranmechanismus von hinten zu greifen und versucht, die tobende Maschine unter Kontrolle zu bringen und weiteren Schaden zu verhindern.

Die Kommunistische Partei Chinas versucht derzeit, mit den amerikanischen Innovationen im Bereich der Robotik Schritt zu halten, indem sie Milliarden in Forschung, industrielle Automatisierung und KI-Integration steckt, um die technologische Lücke zu schließen.

Staatlich geförderte Initiativen wie „ Made in China 2025 “ stellen die Robotik in den Mittelpunkt der nationalen Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Komponenten und der Erreichung der Autarkie in Schlüsselsektoren liegt.

Während amerikanische Firmen wie Boston Dynamics und Teslas Optimus mit fortschrittlichen humanoiden Prototypen Schlagzeilen machen, steigern chinesische Unternehmen wie UBTECH, Xiaomi und Siasun ihre Produktion rasant und konzentrieren sich dabei oft auf praktische Anwendungen in der Fertigung, Logistik und Altenpflege.

Im vergangenen Monat präsentierte China in Peking über 20 zweibeinige Roboter, die an dem als weltweit erster humanoider Halbmarathon angekündigten Wettbewerb teilnahmen.

Ihre Bewegungen waren zwar zweifellos beeindruckend, doch die Roboter fielen immer wieder um und benötigten menschliche Hilfe, um die Ziellinie zu überqueren.