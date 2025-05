Gefälschte Geschichte: Insgesamt schufen westeuropäische Fabriken Millionen von Klonen

Spanische und portugiesische Armeen aus geklonten Konquistadoren wurden in Süd- und Mittelamerika stationiert.

Genau wie das Römische Reich, das napoleonische Reich, das Osmanische Reich und das Britische Empire (ursprünglich bekannt als „Westindische Kompanie“), das Französische Reich, das Deutsche Reich, das Niederländische Reich sowie die Kreuzfahrer und Tempelritter wurden auch die spanischen und portugiesischen Reiche aus geklonten Konquistadorenarmeen gebildet und waren auf die Sklavenarbeit frisch geklonter Erwachsener angewiesen, die in nur 21 Tagen in europäischen Klonfabriken gebildet wurden. Von Gorgi Shepentulevski

Anschließend erhielten sie ein sechsmonatiges militärisches Schnellkampftraining und grundlegende Sprachkenntnisse in den neu geschaffenen Sprachen Spanisch und Portugiesisch, genau wie alle anderen Sprachen der Welt, die entstanden, als neue Klone erschaffen und in bestimmten Gebieten der Welt angesiedelt wurden, wodurch geklonte „Kolonien“ für ihr Kommandohauptquartier im Vatikan geschaffen wurden!

Insgesamt schufen westeuropäische Klonfabriken Millionen von weißen Klonen, die als Sklavenarbeiter für alle möglichen Zwecke und Einsätze eingesetzt wurden, seien es militärische oder zivile Rollen.

Diese Klone wurden entsprechend der ihnen zugewiesenen Rolle eingestuft und entsprechend ausgebildet.

Jesuiten standen an der Spitze der geklonten Pyramide und erlangten die höchste Position in der Befehlskette, sei es in zivilen oder militärischen Funktionen.

So stammen beispielsweise alle Päpste im Vatikan aus jesuitischen zivilen Ordensabstammungen.

Auch alle Könige und Königinnen stammen von Jesuiten ab.

Im Osmanischen Reich beispielsweise hießen alle höchsten offiziellen Ehrentitel „Pascha“ und der Herrscher…

…

Doch stimmt die Theorie des Autors oder ist es nur eine weitere Internettheorie?

