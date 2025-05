Spektakuläre Entdeckung: Erste Hinweise auf neunten Planeten im Sonnensystem. Nibiru kommt?

„Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel“ – mit diesem Merkspruch lernen Kinder die Namen der acht Planeten unseres Sonnensystems: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Doch möglicherweise wird der Spruch bald nicht mehr funktionieren. (Die Welt-Illusion: Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit)

Forscher der National Tsing Hua University in Taiwan haben eventuell erste Hinweise auf „Planet Nummer Neun“ entdeckt. Dieser geheimnisvolle Planet, der das Sonnensystem erweitern könnte, wurde bisher nur theoretisch vermutet.

Doch nun gibt es neue Daten aus Infrarot-Himmelskartierungen, die auf seine tatsächliche Existenz hindeuten.

Das Team um Terry Long Phan veröffentlichte seine Ergebnisse auf ArXiv.org. Sie durchsuchten alte und aktuelle Daten von Infrarot-Kartierungen nach Hinweisen auf den geheimnisvollen Planeten.

Dabei orientierten sie sich an theoretischen Modellen, die Helligkeit und Bewegung des Planeten vorhersagen.

Zwischen den beiden Messungen liegen 23 Jahre – genug Zeit, um eine mögliche Bewegung des Planeten am Himmel zu erkennen. Zuvor hatte grewi.de über den Fall berichtet.

In den Infrarot-Daten haben die Forscher Hinweise auf einen neunten Planeten entdeckt

Gesteinsbrocken durch unbekannten Planeten beeinflusst?

Hintergrund: Jenseits von Neptun, am äußersten Rand des Sonnensystems, liegt der Kuipergürtel, eine Ansammlung kleiner Gesteinsbrocken. Diese werden von den Riesenplaneten (Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun) beeinflusst.

Doch einige dieser „transneptunischen Objekte (TNOs)“ zeigen seltsame Umlaufbahnen, die sich nicht mit den bekannten Planeten erklären lassen. Seit 2003 wurden etwa 30 TNOs mit stark elliptischen Bahnen entdeckt. Wissenschaftler vermuten, dass diese durch die Schwerkraft eines unbekannten neunten Planeten beeinflusst werden.

Planet Neun soll laut der Forscher etwa fünf Erdenmassen haben. Nun sind weitere Beobachtungen und Forschungen nötig, um den möglichen Planeten zu bestätigen.

Nibiru kommt? Wissenschaftler sagen, sie hätten tief in unserem Sonnensystem einen riesigen verborgenen Planeten gefunden

Jahrelang wurden sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ verspottet, weil sie vor einem verborgenen Planeten – bekannt als Planet X oder Nibiru – am Rande unseres Sonnensystems warnten, der die Erde mit Gravitationschaos bedroht. Jetzt holen die etablierten Astronomen endlich auf.(Die Welt-Illusion: Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit)

Eine kürzlich veröffentlichte Studie liefert den bislang stärksten Beweis dafür, dass eine riesige, unentdeckte Welt – möglicherweise bis zu zehnmal so schwer wie die Erde – still und leise in der Dunkelheit jenseits des Neptuns kreist. Und genau wie die Nibiru-Theorie schon immer warnte, versteckt sie sich direkt vor unseren Augen.

Durch die Analyse von Daten aus zwei Ferninfrarot-Himmelsdurchmusterungen, die im Abstand von 23 Jahren durchgeführt wurden – dem Infrared Astronomical Satellite (IRAS) im Jahr 1983 und der japanischen AKARI-Mission von 2006 bis 2011 – suchte das Forschungsteam nach Objekten, deren Bewegung mit der Umlaufbahn eines entfernten Planeten übereinstimmt.

Sie identifizierten dreizehn solcher Kandidaten, wobei einer insbesondere in beiden Datensätzen eine übereinstimmende Farbe und Helligkeit aufwies, was darauf hindeutet, dass es sich um dasselbe Objekt handeln könnte, das zu unterschiedlichen Zeiten beobachtet wurde.

Während die Suche weitergeht, bleibt die Möglichkeit eines verborgenen Riesenplaneten in unserem kosmischen Hinterhof eines der quälendsten Mysterien der modernen Astronomie.

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“