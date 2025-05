Mann, der behauptet, die Hölle besucht zu haben, sagte, er „ich möchte nicht, dass meine schlimmsten Feinde dorthin gehen.“

Ein Mann, der behauptet, in der Hölle gewesen zu sein, sagte, seine Erfahrung sei so schlimm gewesen, dass er sie nicht einmal Adolf Hitler wünschen würde.

Steve Kang kämpfte 1998 mit Drogenmissbrauch und versuchte, sich das Leben zu nehmen, nachdem er behauptete, von einem bösen Geist besessen zu sein, der ihn dazu drängte.

Während sein Körper auf dem Operationstisch eines kalifornischen Krankenhauses lag, reiste seine Seele offenbar an einen noch schlimmeren Ort. Laut Kang war es die Hölle selbst.

Obwohl die Wissenschaft ein Niveau erreicht hat, das viele nie für möglich gehalten hätten, scheint es, als ob die eine Frage, die die Menschheit niemals beantworten kann, die ist, was mit uns geschieht, wenn wir sterben.

Während andere Einzelheiten über ihre Nahtoderfahrungen preisgaben, behauptet Kang, während seiner außerkörperlichen Tortur in ein dunkles und schreckliches Reich gelangt zu sein, das er als „Hölle“ beschrieb.

Gegenüber der Daily Mail sagte er : „Das ist kein Ort, an den man gerne geht. Ich habe fast das Gefühl, ich möchte nicht einmal, dass Kim Jong-il oder Hitler dorthin gehen. Ich möchte nicht, dass meine schlimmsten Feinde dorthin gehen.“

Kang fügte hinzu: „Man leidet einfach nur große Qualen und kann sich nicht mit anderen unterhalten. Es war so viel Schmerz, so viele Anschuldigungen, so viel Angst. Es war, als hätte sich die Angst vervielfacht, die Angst vor Verurteilung.“

Er erzählte weiter, was er offenbar gesehen hatte: „Es war kein angenehmer Ort. Es gab kein Licht. Es gab keine Pflanzen. Ich kann mich nicht erinnern, auch nur ein Gramm Gras gesehen zu haben. Es war wie ein steiniger Boden.“

„Überall sind Klippen, und sie sehen purpurrot aus, einfach keine angenehme Farbe. Wenn man nach oben schaut, ist es einfach nur dunkel. Stellen Sie sich eine sehr dunkle Nacht ohne Mond vor.“

Obwohl dies nach der perfekten Umgebung für einen so bösen Mann wie Hitler klingt, sagte Kang, dass er in seiner neuen Umgebung nicht allein war und dass die „Wesen“, die er angeblich gesehen habe, ein weiterer Grund seien, warum er nicht wolle, dass irgendein Mensch das erlebt, was er erlebt habe.

Kang meinte, er habe „eine Gruppe riesiger Dämonen mit Umhängen“ entdeckt, ähnlich den Richtern der Toten, die seit Jahrtausenden in den Geschichten alter Zivilisationen vorkommen.

Er fügte hinzu: „Ich wusste, dass sie hier das Sagen haben. Sie sind drei, vier, fünf Stockwerke hoch, sehr große Wesen.“

Glücklicherweise erlangte Kang nach etwa acht Stunden sein Bewusstsein zurück und seine gesamte Lebenseinstellung änderte sich, nachdem ihm eine christliche Gebetsgruppe an seinem Krankenbett Beistand leistete.

„Sie begannen zu beten und der Arzt sagte später, dass dies ein Wunder sei“, sagte er.

Nach dieser beängstigenden Erfahrung ist es vielleicht keine Überraschung, dass Kang heute ein buddhistischer Mönch ist, der zum evangelischen Pastor wurde und seit 25 Jahren ein Leben in Reinheit führt.