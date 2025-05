Spanische und portugiesische Armeen aus geklonten Konquistadoren wurden in Süd- und Mittelamerika stationiert.

Genau wie das Römische Reich, das napoleonische Reich, das Osmanische Reich und das Britische Empire (ursprünglich bekannt als „Westindische Kompanie“), das Französische Reich, das Deutsche Reich, das Niederländische Reich sowie die Kreuzfahrer und Tempelritter wurden auch die spanischen und portugiesischen Reiche aus geklonten Konquistadorenarmeen gebildet und waren auf die Sklavenarbeit frisch geklonter Erwachsener in nur 21 Tagen in europäischen Klonfabriken angewiesen. Von Gorgi Shepentulevski

Anschließend erhielten sie ein sechsmonatiges militärisches Schnellkampftraining und grundlegende Sprachkenntnisse in den neu geschaffenen Sprachen Spanisch und Portugiesisch, genau wie alle anderen Sprachen der Welt, die entstanden, als neue Klone erschaffen und in bestimmten Gebieten der Welt angesiedelt wurden, wodurch geklonte „Kolonien“ für ihr Kommandohauptquartier im Vatikan entstanden!

Insgesamt schufen westeuropäische Klonfabriken Millionen weißer Klone, die als Zwangsarbeiter für alle möglichen Zwecke und Einsätze eingesetzt wurden, sei es für militärische oder zivile Zwecke. Diese Klone wurden entsprechend ihrer Rolle eingestuft und entsprechend ausgebildet.

Jesuiten standen an der Spitze der Klonpyramide und nahmen die höchste Position in der Kommandohierarchie ein, sei es für zivile oder militärische Zwecke. So stammen beispielsweise alle Päpste im Vatikan von Jesuiten ab und hatten einen zivilen Stand. Auch alle Könige und Königinnen sind jesuitischer Abstammung.

Im Osmanischen Reich beispielsweise trugen alle höchsten offiziellen Ehrentitel den Titel „Pascha“, und die wichtigsten Herrscher, Sultan, Padischah (Kaiser) und Khan (Klon), waren allesamt Jesuiten.

Die spanischen Konquistadoren waren eine geklonte Elitetruppe, die sowohl zu Land als auch zu Wasser kampferfahren war und unter dem direkten Kommando des Jesuitenkönigs stand. Sie waren besonders stark in der Karibik präsent.

Ihre Aufgabe bestand darin, alle überlebenden Ureinwohner Tartariens zu vernichten und zu töten. Diese hatten vor der großen Flut von 1802 n. Chr., die durch einen 600 Meter hohen Tsunami verursacht wurde, in unterirdischen Megastädten Schutz gesucht und wurden nach der Flut wieder an die Erdoberfläche gebracht.

Diese Überlebenden in der Karibik, wie auch überall sonst auf der Welt, wussten zu viel über Tartarien und die Alte Welt und mussten um jeden Preis ausgerottet werden.

Die geklonte Elitetruppe der spanischen Konquistadoren war speziell für den Kampf zu Land und zu Wasser in der Karibik ausgebildet und bewaffnet.

Sie erledigten ihre Aufgabe ohne Fragen zu stellen, indem sie alle indigenen Männer, Frauen und Kinder, mit denen sie in Kontakt kamen, vergewaltigten und töteten, ohne jegliche Reue oder Bedauern. Der Film mit dem Titel „Fluch der Karibik“ wurde von wahren Begebenheiten vor etwa 150 Jahren inspiriert.

Das spanische Imperium bestand zu seiner Zeit aus 300.000 geklonten Conquistador-Soldaten, die in ganz Amerika stationiert waren und zahlreiche Gräueltaten an der unschuldigen einheimischen Bevölkerung begingen, ohne Reue oder Kenntnis von Recht und Unrecht, denn das liegt in der Natur eines Klons.

Genau wie die Osmanen auf dem Balkan, so auch spanische und portugiesische Konquistadoren, erhielten sie nur sechs Monate nach ihrer Klonung als erwachsene Soldaten eine Kampfausbildung und lernten Sprachen.

Sie waren bereit, in Kriegsgebieten eingesetzt zu werden, um ohne Fragen zu stellen, wo immer es nötig war, zu töten und zu plündern – auf dieselbe Weise wie biologische Roboter, die kein menschliches Reuegefühl besitzen, um Recht von Unrecht zu unterscheiden!

Als diese kampftrainierten und ausgerüsteten Klone der Konquistadoren zu Hunderttausenden nach Amerika geschickt wurden, töteten, plünderten und vergewaltigten sie wahllos Männer, Frauen und Kinder.

Was die spanische und portugiesische Sprache betrifft, so wurden sie, genau wie die arabische Sprache, in Westeuropa für die geklonten Armeen der Konquistadoren geschaffen, die nach Amerika geschickt wurden.

In der Praxis wurden diese beiden Sprachen, Spanisch und Portugiesisch, zuerst von der Bevölkerung Mittel- und Südamerikas als Kommunikationsmittel verwendet und später nach Spanien und Portugal zurückgebracht.

Und vergessen Sie nicht eines ganz wichtigen: All dies geschah nach der großen Flut von 1802 n. Chr., als das Hochwasser nach zwei oder drei Jahrzehnten zurückging!

