Medienbericht: Seltsame Kugel in Kolumbien geborgen (Video)

Eine mysteriöse silberne Kugel, die Anfang des Jahres bei der Landung auf einem kolumbianischen Feld gefilmt wurde, wurde nun von Forschern enthüllt.

Sie vermuten, dass das seltsame Objekt aus einer anderen Welt stammen könnte. Die rätselhafte Kugel machte bereits im März Schlagzeilen , als fantastische Aufnahmen der Anomalie über der Stadt Buga zeigten, bevor sie auf dem Boden landete.

Der weitere Verbleib der Kugel blieb ein Rätsel, bis der mexikanische Journalist und langjährige UFO-Forscher Jaime Maussan kürzlich bekannt gab, dass er in den Besitz des merkwürdigen Objekts gelangt sei, das er bereits als „einen der bedeutendsten Fälle der Geschichte“ bezeichnete.

Die faszinierende Kugel (oben abgebildet und unten isoliert) misst angeblich etwa 50 Zentimeter im Durchmesser und trägt ein seltsames Symbol, umgeben von ebenso merkwürdigen Schriftzeichen, die scheinbar eine Botschaft buchstabieren.

Eine Röntgenanalyse der seltsamen Kugel, die der Radiologe Dr. Jose Luis Velazquez im Auftrag des UFO-Forschers durchführte, soll ergeben haben, dass das Stück massiv ist und etwa 16 „Mikrokugeln“ enthält.

Inzwischen wurde berichtet , dass Maussans Expertenteam auch KI eingesetzt hat, um die Schrift auf der rätselhaften Kugel zu entziffern.

Die Botschaft lautet: „Der Ursprung der Geburt durch Vereinigung und Energie im Kreislauf der Transformation, Treffpunkt von Einheit, Expansion und Bewusstsein – individuellem Bewusstsein.“

Maussan gab zwar an , das Objekt befinde sich derzeit in Mexiko, wo weitere Tests geplant seien, die „Jahre dauern könnten“, doch einige haben bereits angedeutet, dass an der Geschichte mit der Kugel vielleicht doch nicht alles dran sei.

Das Objekt wurde kurz nach seiner Landung geborgen und seitdem von Wissenschaftlern analysiert. Sie entdeckten, dass es aus drei Schichten metallähnlichen Materials und 18 Mikrokügelchen besteht, die einen zentralen Kern umgeben, den sie „Chip“ nennen.

So wurde beispielsweise angemerkt, dass David Vélez, der das Objekt barg und dem UFO-Forscher übergab, eine Firma besitzt, die zufällig auch Metalldetektoren herstellt.

Darüber hinaus beobachtete das Team ein zentrales Band aus einem anderen Material, das weitere kleine Kugeln enthielt. Sie vermuten, dass diese möglicherweise vor der Versiegelung des Objekts hineingelegt wurden.

Das Team identifizierte drei Schichten innerhalb der Kugel. Sie vermuteten, dass die äußere Schicht aus Titan oder Stahl bestehen könnte.

Dies führte zu Spekulationen, die „Entdeckung“ der Kugel könnte ein aufwendiger Publicity-Stunt sein. Zusätzliche Zweifel wurden durch Maussans anhaltende Rolle als Verfechter der umstrittenen „außerirdischen Körper“ geweckt, die trotz ihrer scheinbaren Widerlegung bis heute Schlagzeilen machen .

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von der „außerirdischen Kugel“?