Römische und osmanische Armeen aus geklonten Legionen wurden auf der Balkanhalbinsel, ursprünglich bekannt als Makedonische Halbinsel, sowie in Nordafrika stationiert. Von Gorgi Shepentulevski

Napoleons Armeen aus geklonten Soldaten wurden in Eurasien, der Hochburg des byzantinischen Tartarien, stationiert.

Spanische und portugiesische Armeen aus geklonten Konquistadoren wurden in Süd- und Mittelamerika stationiert.

Britische, französische, deutsche und niederländische Armeen aus geklonten Soldaten wurden in Nordamerika stationiert.

Britische, französische und niederländische Armeen aus geklonten Soldaten wurden auch in Australien, Neuseeland, der Pazifikregion sowie Zentral- und Südasien stationiert.

Insgesamt zählten Satans ausschließlich aus Menschen bestehende, weißhäutige Klonarmeen, die aus den Klonfabriken Westeuropas hervorgingen, Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts rund 10 Millionen ausschließlich aus Männern bestehende, kampferfahrene Soldaten, die überall auf der Welt im Fünften Trojanischen Krieg gegen Alexander den Großen, die Heilige Armee der Makedonischen Armee aus dem byzantinischen Königreich eingesetzt wurden.

Ihr einziger Einsatzzweck bestand darin, alle einheimischen Überlebenden aus Tartarien zu besiegen, zu töten und auszurotten.

Diese wurden vor der Sintflut von 1802 n. Chr. in unterirdischen Städten untergebracht und nach der Sintflut wieder an die Erdoberfläche gebracht, weil sie zu viel von dem geheimen Wissen wussten, das an die Neue Wurzelrasse weitergegeben worden wäre, die nach der Sintflut von 1802 n. Chr. geschaffen wurde.

Aufgrund ihrer rücksichtslosen Invasion und Eroberung wurden neben Überlebenden aus Tartarien auch viele Tausende Angehörige der Neuen Wurzelrasse getötet und litten, als diese geklonten Armeen aus Westeuropa in die ganze Welt einfielen, insbesondere in das Balkangebiet (bis 1900 als Mazedonische Halbinsel bekannt), wo sich die Festung des Königreichs Mazedonien befand.

Diese Festung auf der Balkanhalbinsel, insbesondere dort, wo heute Mazedonien liegt, wurde nicht zufällig ausgewählt, sondern energetisch gesehen zu einem sehr wichtigen Zweck, der mit der Schöpfung selbst zu tun hat und deshalb ein Rückgrat für Krieg und Frieden bildet.

Doch stimmen die Ausführungen des Autors oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

