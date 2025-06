6 Aktivitäten, die Ihre Schwingungsfrequenz beeinflussen

GEDANKEN

Jeder Gedanke sendet eine Frequenz ins Universum und diese Frequenz kehrt zum Ursprung, zur Quelle zurück. Wenn Sie also negative Gedanken wie Traurigkeit, Wut oder Angst haben, wird alles zu Ihnen zurückkommen.

Deshalb ist es so wichtig, auf die Qualität Ihrer Gedanken zu achten und zu lernen, positivere Gedanken zu kultivieren.

GESELLSCHAFT

Die Menschen um Sie herum beeinflussen Ihre Schwingungsfrequenz direkt. Wenn Sie sich mit glücklichen, positiven, entschlossenen und ruhigen Menschen umgeben, werden Sie in diese Schwingungen eintreten.

Seien Sie jedoch sehr vorsichtig, wenn Sie sich mit nörgelnden, fluchenden und pessimistischen Menschen umgeben. Sie können Ihre Frequenz senken und somit verhindern, dass das Gesetz der Anziehung zu Ihren Gunsten wirkt.

MUSIK

Musik hat eine große Kraft. Wenn Sie nur Musik hören, die von Tod, Verrat, Traurigkeit und Verlassenheit handelt, wird Ihre Schwingungsfrequenz gesenkt.

Und denken Sie daran: Sie ziehen genau das in Ihr Leben, was Sie ausstrahlen. Hören Sie sich deshalb das Manuskript des Liedes an. Hören Sie angenehme Musik. Wie wäre es mit J.S.Bach – Air oder W.A.Mozart?

DINGE, DIE SIE SEHEN

Wenn Sie Sendungen sehen, die sich mit Scham, Tod, Verrat usw. befassen, akzeptiert Ihr Gehirn dies als eine einzigartige Realität und setzt viele Chemikalien in Ihrem Körper frei, die Ihre Schwingungsfrequenz beeinflussen.

Wenn Sie wirklich etwas sehen müssen, schauen Sie sich Dinge an, die Ihnen ein gutes Gefühl geben und Ihnen helfen, auf einer höheren Frequenz zu schwingen.

UMWELT

Egal, ob Sie zu Hause oder bei der Arbeit sind: Wenn Sie die meiste Zeit in einer unorganisierten und chaotischen Umgebung verbringen, wirkt sich dies auf Ihre Schwingungsfrequenz aus.

Verbessern Sie Ihre Umgebung, organisieren und reinigen Sie Ihre Umgebung. Zeigen Sie dem Universum, dass Sie so viel mehr verdienen.

Kümmere dich um das, was du bereits hast!

WÖRTER

Wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen, sich über Dinge und Menschen zu beschweren oder schlecht darüber zu reden, wirkt sich dies auf Ihre Schwingungsfrequenz aus.

Um eine hohe Frequenz aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, sich die Angewohnheit abzugewöhnen, sich über andere zu beschweren und zu tratschen.

Vermeiden Sie Drama, Schuldzuweisungen und Opferrolle.

„Jeden Tag werden Sie zu dem, was Sie wählen, was Sie denken und was Sie tun.“