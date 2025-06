Auf einer chinesischen Raumstation wurden neue Bakterien entdeckt

Auf der Erde gibt es keine Aufzeichnungen über Niallia tiangongensis , ein Bakterium, das an Bord der Tiangong-Station gefunden wurde und gut an die dortigen Bedingungen angepasst zu sein scheint.

Das stäbchenförmige Bakterium kann Sporen bilden und hat sich möglicherweise so entwickelt, dass es Hunderte von Kilometern über der Erdoberfläche überleben kann.

Dieses Bakterium, das noch nie zuvor auf der Erde beobachtet wurde, wurde auf der chinesischen Raumstation Tiangong entdeckt . Es erhielt den Namen Niallia tiangongensis und lebte in den Cockpit-Bedienelementen der Station unter Mikrogravitationsbedingungen.

Laut China Central Television, dem landesweiten Fernsehsender des Landes, sammelten Taikonauten (chinesische Astronauten) im Mai 2023 Abstrichproben von der Raumstation, die anschließend eingefroren und zur Untersuchung zur Erde zurückgeschickt wurden.

Ziel dieser Arbeit war es, im Rahmen des China Space Station Habitation Area Microbiome Program (CHAMP) das Verhalten von Mikroorganismen zu untersuchen, die während der Raumfahrt in einer vollständig abgeriegelten Umgebung mit menschlicher Besatzung gesammelt wurden.

Ein im Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology veröffentlichter Artikel beschreibt, wie die Analyse von Proben aus der Raumstation diese bisher unbekannte Bakterienart der Gattung Niallia enthüllte . Die Genomsequenzierung ergab, dass ihr nächster terrestrischer Verwandter das Bakterium Niallia circulans ist , obwohl die Art Tiangong erhebliche genetische Unterschiede aufweist.

Niallia tiangongensis weist strukturelle und funktionelle Unterschiede auf, die es gut an das Leben in einer Raumstation angepasst machen. Es besitzt die einzigartige Fähigkeit, Gelatine zu hydrolysieren (das Protein in kleinere Bestandteile zu zerlegen), wodurch das Protein in nährstoffarmen Umgebungen zum Überleben benötigt wird.

Darüber hinaus sind diese Bakterien in der Lage, einen schützenden Biofilm zu bilden, oxidative Stressreaktionen zu aktivieren und die Regeneration nach Strahlenschäden zu fördern. „Dies unterstützt ihr Überleben im Weltraum“, heißt es in der Studie.

Bakterien der Gattung Niallia zeichnen sich durch ihre stäbchenförmige Gestalt, eine dicke Zellwand, das Fehlen einer äußeren Membran und ihre Fähigkeit zur Bildung von Endosporen aus, die ihr Überleben unter widrigen Bedingungen sichern. Niallia circulans beispielsweise kapselt sein genetisches Material in einer streng geschützten Zelle ein, die inaktiv bleibt, bis die Umweltbedingungen wieder günstig werden.

Es ist unklar, ob sich die neu entdeckte Mikrobe auf der Raumstation entwickelt hat oder ob sie Teil des riesigen Meeres noch nicht identifizierter Mikroorganismen auf der Erde ist. Bislang wurden Zehntausende Bakterienarten katalogisiert, obwohl es auf der Erde schätzungsweise Milliarden weiterer, noch nicht klassifizierter Arten gibt.

Die Entdeckung von Niallia tiangongensis wird ein besseres Verständnis der mikroskopischen Gefahren ermöglichen, denen die nächste Generation von Raumfahrern ausgesetzt sein wird, und dazu beitragen, Hygieneprotokolle für Langzeitmissionen zu entwickeln.

Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob das Weltraumbakterium für die Taikonauten an Bord der Tiangong eine Gefahr darstellt, obwohl bekannt ist, dass sein terrestrischer Verwandter, Niallia circulans , insbesondere bei immungeschwächten Menschen eine Sepsis auslösen kann.