Tief bringt Orkan und Starkregen: Lebensgefahr durch 8 Zentimeter große Hagelkörner (Video)

Es wird nass, es wird donnern und es wird blitzen! Am Mittwoch ziehen heftige Unwetter über den Süden Deutschlands und bringen riesige Hagelkörner mit sich. Schuld ist Tief Tim.

Die Unwetter entstehen in schwülwarmer Dampfluft, in der sich Gewitterzellen besonders wohlfühlen. Wo es krachen wird und wie es danach weitergeht, wissen die Wetter-Profis.

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor: „Die betroffenen Regionen sind der Südosten von Baden-Württemberg wie Oberschwaben und Schwäbische Alb, das bayerische Schwaben, das Allgäu, Oberbayern, Niederbayern und wahrscheinlich auch noch die Oberpfalz.

Zu erwarten sind für die Region Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel bis zu fünf Zentimeter Größe sowie Sturm- und Orkanböen.“

Somit wären die Hagelkörner etwa so groß wie Hühnereier. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnten sie gebietsweise sogar die Größe eines Baseballs mit rund acht Zentimetern erreichen – und mit bis zu 140 km/h vom Himmel fallen. Es werden Schäden an Autos, Dächern sowie in der Landwirtschaft erwartet. Auch bei Mensch und Tier besteht große Verletzungsgefahr, sollten sie ungeschützt unterwegs sein.

Die feuchtwarme Luft im Süden brodelt am Mittwoch. Am wärmsten wird es wohl in Passau und in Niederbayern, mit bis zu 28 Grad. Besonders in Baden-Württemberg und Bayern kommen heftige Gewitter auf.

Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de: „Die Frontlinie mit etwas Regen läuft von Baden-Württemberg über Hessen nach Thüringen und weiter über Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern. Entlang dieser Linie gibt es Schauer, am heftigsten im Süden. Auch Hessen kann an Rhein, Main und Rhön ein Gewitter sehen.“

▶︎ Wetter-Experte Schmidt: „Das sind die Haupt-Unwetter-Regionen. Sonst gibt es Schauer und Gewitter, die zwar kräftig ausfallen können, aber nicht unwetterartig. Am ruhigsten, mit nur ein paar Schauern, ist es ganz im Westen und Nordwesten.“

▶︎ Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net: „In der schwülen Luftmasse können sich schwere Gewitter bilden, Starkregen, großer Hagel, Orkanböen. Selbst das Risiko für die Bildung von Tornados ist erhöht.“

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter wechselhaft: Am Freitag ziehen laut Deutschem Wetterdienst Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen sollen auf bis zu 26 Grad klettern. Stürmisch soll es dabei weiterhin bleiben.

Wetterexperte Brandt: „Pfingsten wird vermutlich eher wechselhaft und kühl. Es gibt viel Wind vom Atlantik.“

