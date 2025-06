Wissenschaftler finden „Beweise“, die eine berühmte Geschichte aus der Bibel widerlegen

Experten glauben, dass sie eine alternative Erklärung für eines der berüchtigtsten Wunder des Sohnes Gottes haben könnten.

Laut einem Expertenteam könnte es für eines der berühmtesten Wunder Jesu Christi eine wissenschaftliche Erklärung geben.

Der Sohn Gottes hat mehr als einmal Wunder vollbracht , aber einige seiner Leistungen waren wohl denkwürdiger als andere.

Der Bibel zufolge heilte er Blinde , ging über das Wasser, erweckte Lazarus von den Toten zum Leben und verwandelte einmal sogar Wasser in Wein .

Eine Gruppe von Wissenschaftlern ist jedoch der Ansicht, dass eines der berühmtesten Wunder Jesu – das im Neuen Testament aufgeführt ist – in Wirklichkeit lediglich das Ergebnis eines Naturphänomens gewesen sein könnte.

Die Geschichte erscheint in allen vier Evangelien – Matthäus, Markus, Lukas und Johannes – und gilt als symbolisches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, zu teilen, auf Gott zu vertrauen und das Beste aus dem zu machen, was man hat.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Wir sprechen von der „Speisung der 5.000“, die auch als „Wunder der Brote und Fische“ bekannt ist.

Der Geschichte zufolge begab sich Jesus nach dem Tod Johannes des Täufers zu einem einsamen Ort in der Nähe von Bethsaida, wo ihm Tausende von Menschen aus den umliegenden Städten zu Fuß folgten.

Als der Messias ankam und die große Menschenmenge sah, die sich um ihn versammelt hatte, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Krankheiten.

Als es Abend wurde, forderten Jesu Jünger ihn auf, die Menschenmenge anzuweisen, sich zu zerstreuen und in die Dörfer zu gehen, um sich etwas zu essen zu besorgen .

„Jesus antwortete: ‚Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen‘“, erklärt Bible Gateway . „‚Wir haben hier nur fünf Brote und zwei Fische‘, antworteten sie.“

„Bringt sie mir her“, sagte er. Und er wies die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische , blickte zum Himmel auf, dankte und brach die Brote.

„Dann gab er sie den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk.“

Jeder in der 5.000-köpfigen Menge schlug so lange zu, bis er „gesättigt“ war, bevor die Jünger 12 Körbe voll Reste einsammelten – obwohl Jesus nur fünf Brote und zwei Fische zur Verfügung hatte.

Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass der Sohn Gottes seine Mittel wirklich ausgeschöpft hat. Aus diesem Grund versuchte eine Gruppe von Wissenschaftlern, neben der Behauptung, es handele sich um ein „Wunder“, eine andere Erklärung für diese Geschichte zu finden.

Im Wesentlichen wollte das Team herausfinden, wie um Himmels Willen Jesus an genügend Fisch kam, um 5.000 Menschen zu ernähren.

In der 2024 im Fachjournal „Water Resources Research“ veröffentlichten Forschungsarbeit wird erklärt, dass die Wissenschaftler das Ausmaß des natürlichen Fischsterbens – also des Massensterbens von Fischen – im See Genezareth untersucht haben.

Bei diesem Gewässer in Israel handelt es sich vermutlich um den biblischen See Genezareth, auf den im religiösen Text Bezug genommen wird.

Da die Forscher davon ausgingen, dass dies die Quelle des Fischfangs Jesu gewesen sein könnte, untersuchten sie das Wasser genauer, um herauszufinden, wie die Umgebung beschaffen war.

Das Team verwendete Temperatursensoren und Geräte zur Messung des Sauerstoffgehalts unter der Oberfläche und überwachte gleichzeitig die Geschwindigkeit und Richtung des Windes in der Region.

Die Experten registrierten für einige kurze Zeiträume so starke Winde, die über die Oberfläche des Sees peitschten, dass sie ein Aufsteigen von sauerstoffarmem Wasser verursachten (tiefes, kaltes Wasser steigt dabei an die Oberfläche).

Dies hatte zur Folge, dass für die im See Genezareth lebenden Wassertiere nicht mehr genügend Nahrung vorhanden war, was zu einem plötzlichen Fischsterben führte.

Religiöse Skeptiker gehen davon aus, dass Jesus auf diese Weise so kurzfristig an genügend Fisch für 5.000 Menschen gekommen sein muss.

Der See Genezareth hat eine einzigartige Zusammensetzung und ist nahezu geschichtet: Er hat eine kalte Schicht am Boden, wo es nicht viel Sauerstoff gibt, und eine wärmere Schicht an der Oberfläche, wo Lebewesen leben können.

Wenn sich diese beiden Schichten vermischen und es zu einer thermischen Schichtung kommt, können die Fische den Untersuchungen zufolge nicht überleben und sterben, indem sie an die Oberfläche treiben.

Dies ließ darauf schließen, dass die Bedingungen des Sees wahrscheinlich denen des Wassers ähnelten, mit dem Jesus damals arbeitete – was darauf schließen lässt, dass er nicht tatsächlich zwei Brote und fünf Fische unter Tausenden hungriger Menschen verteilte.