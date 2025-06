Netzfund:

Wäre die Erde wirklich flach, wäre der einfachste Beweis, an den Rand zu reisen und ihn zu filmen – doch das hat bisher niemand getan.

Trotz jahrhundertelanger Forschung, moderner Technologie und unzähliger Expeditionen ist es keinem einzigen Anhänger der Flacherde-Theorie gelungen, diese mythische Grenze zu dokumentieren.

Theorien über eine „Eiswand“ oder verborgene Wächter zerfallen bei genauerem Hinsehen – die Antarktis wird offen erforscht und besucht, ohne mysteriöse Barrieren.

Alltägliche Beobachtungen – wie Schiffe, die mit dem Rumpf voran am Horizont verschwinden, Zeitzonen und Satellitenbilder – bestätigen die Kugelform der Erde.

Flache-Erde-Behauptungen stützen sich auf Verschwörungstheorien, nicht auf Beweise. Solange niemand unbestreitbares Filmmaterial vom Rand vorlegt (was nicht möglich ist, da es ihn nicht gibt), ist die „Debatte“ lediglich eine Ablehnung der Realität zugunsten einer Fantasie.

Kommentare im Netz:

Ich garantiere, dass kein einziger Anhänger der Theorie der flachen Erde den Antarktisvertrag gelesen hat. Ich habe ihn gelesen, und darin steht nichts davon, dass man nicht dorthin reisen darf. Tausende von Menschen reisen jedes Jahr dorthin.

…

Ganz zu schweigen vom Luftdruck und wie er eine kugelförmige Erde beweist. Seismische Aktivitäten und wie sie eine kugelförmige Erde beweisen. Schon die alten Griechen bewiesen die Kugelform der Erde mit primitiven Stäben und Messungen, die sich auf Sonne und Sterne bezogen. Wenn du glaubst, die Erde sei flach, haben deine Eltern einen Vollidioten großgezogen.

…

Du hast so recht – niemand hat uns je den Rand gezeigt, weil – Achtung Spoiler – er nicht da ist. Gäbe es eine riesige Eiswand, die den Planeten wie einen kosmischen Zaun umgibt, wäre sie das am schlechtesten gehütete Geheimnis aller Zeiten. In der Antarktis wimmelt es von Wissenschaftlern, die in Eisbohrkernen und Pinguinkot herumstochern, und irgendwie hat keiner von ihnen jemals etwas über eine magische Barriere verraten? Bitte!

Die Logistik, eine 80.000 Kilometer lange Mauer zu verbergen, würde die Illuminaten erröten lassen. Und von dem „von der NASA bewacht“-Unsinn will ich gar nicht erst anfangen – die NASA schafft es kaum, ihre PowerPoint-Folien gerade zu halten, geschweige denn eine globale Vertuschung zu orchestrieren.

Dann gibt es da noch die Dinge, die du erwähnt hast, wie Schiffe, die einen Houdini-Akt hinlegen und mit dem Rumpf voran über den Horizont segeln. Das ist kein „atmosphärischer Linseneffekt“ oder was auch immer sie da für ein Schlagwort verwenden; es ist einfach ein runder Planet, der runde Planeten-Dinge macht. Oder wie wäre es mit Zeitzonen?

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Video: