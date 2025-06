Frau nahm versehentlich 1.000 Mikrogramm LSD und es hatte danach erhebliche Auswirkungen auf sie

Eine Frau nahm auf einer Party versehentlich eine Überdosis von über 1.000 Mikrogramm LSD und erlebte danach große Veränderungen in ihrem Leben.

Der Vorfall ereignete sich im Jahr 2000 während einer Sommersonnenwende-Party und sie war gerade 15 Jahre alt, als es passierte.

Zum Vergleich: Die normale Freizeitdosis LSD beträgt 100 µg, was bedeutet, dass der Teenager den Grenzwert mehr als zehnmal überschritten hatte.

Allerdings hätte es schlimmer kommen können, da einige unglückliche Benutzer zuvor versehentlich das 550-Fache der durchschnittlichen Menge eingenommen hatten .

Die Erkenntnisse und Erinnerungen an die Ereignisse wurden durch Interviews mit der Frau (AV), ihrem Vater, dem Arzneimittellieferanten , Aufzeichnungen und Dokumente des Krankenhauses und der Notaufnahme sowie Fallberichte des psychiatrischen Teams gesammelt.

Alle Informationen wurden im Januar 2020 im Journal of Studies on Alcohol and Drugs veröffentlicht.

Was macht LSD mit Ihrem Körper?

LSD, die Abkürzung für Lysergsäurediethylamid, ist eine halluzinogene Droge, die normalerweise in Löschpapierform vorliegt, obwohl sie auch als Flüssigkeit oder Pellets erhältlich ist.

Laut Talk to Frank erleben Benutzer eine verzerrte Welt, die die Art und Weise verändert, wie Menschen Geräusche, Farben, Objekte und sogar ihr Gefühl für Entfernung, Raum und Zeit wahrnehmen.

Obwohl es ein Gefühl der Euphorie hervorrufen kann, kann die Droge durch Veränderung der Gehirnchemie Halluzinationen, Paranoia, Panik, Angst und Verwirrung verursachen.

Talk to Frank weist außerdem darauf hin, dass die Droge mit einem Gefühl der „Unvorhersehbarkeit“ verbunden sei, da sie „von der Vorstellungskraft zeugt und daher jede Erfahrung einzigartig ist“.

Obwohl die Wirkungsdauer zwischen 20 Minuten und zwei Stunden liegen kann, kann die eingenommene Menge diesen Prozess beschleunigen oder verlangsamen.

Trips können bis zu 12 Stunden dauern und weisen eine „Nachglühphase“ auf. Dabei erleben die Benutzer auch Phänomene wie das „Hören“ von Farben oder das „Sehen“ von Geräuschen, während die Emotionen verstärkt werden können.

Was ist mit AV während der Reise passiert?

Vor der Überdosis hatte AV bereits Drogen konsumiert und psychische Probleme gehabt . Bei ihr war eine bipolare Störung Typ II diagnostiziert worden, nachdem eine Reihe hypomanischer Symptome wie Halluzinationen, zwanghaftes Verhalten und das Hören von Stimmen in ihrem Kopf auftraten.

In der Vergangenheit konsumierte sie regelmäßig Cannabis, gelegentlich Pilze und probierte auch LSD und Ecstasy.

Doch am 20. Juni 2000 war AV auf einer Sommersonnenwende-Party, wo dem Lieferanten ein Fehler bei den Dezimalstellen unterlief, indem er einzelne Dosierungen in Gläser mit Wasser schüttete, was dazu führte, dass aus den vorgesehenen Dosierungen von 100 µg (ungefähr der Durchschnitt) 1.000 µg wurden.

Die Frau trank das Glas und Reste aus anderen Gläsern, was bedeutet, dass die Dosis zwischen 1.100 und 1.200 µg lag und auf leeren Magen eingenommen wurde.

Die Menschen in ihrem Umfeld berichteten von einem sechseinhalb Stunden dauernden „unberechenbaren Verhalten“, gefolgt von einem offensichtlichen Anfall, bei dem kurz darauf ein Krankenwagen gerufen wurde.

Doch als die Sanitäter eintrafen, war sie „wach und orientiert“.

Diese Erinnerung wurde jedoch in Frage gestellt, da AV weder die Kontrolle über ihre Blase noch ihren Darm verlor, noch sich auf die Zunge biss oder klonische Bewegungen ausführte.

Es ist unklar, ob sie das Bewusstsein verloren hatte oder ob sie zu diesem Zeitpunkt einfach zu sehr in das Erlebnis vertieft war, obwohl einer Studie von Fisher und Undegerleider aus dem Jahr 1967 zufolge Grand-Mal-Anfälle nach der Einnahme von LSD möglich sind.

Welche Wirkung hatte das LSD danach?

AVs Vater erinnerte sich, wie er am nächsten Morgen in das Krankenzimmer kam, in dem sie lag, und die Teenagerin einfach nur sagte: „Es ist vorbei.“

Sie bezog sich auf ihre bipolare Störung, die scheinbar gelindert wurde.

Es schien, als hätte das Halluzinogen ihr geholfen, ihre psychische Erkrankung loszuwerden, und ihr Psychiater und Therapeut dokumentierten ihre Fortschritte im Laufe der Jahre.

Im Juli desselben Jahres wurde vermerkt, dass sie „heute mit einem wunderbar ausgeglichenen Gemütszustand und einem Glitzern in den Augen hereinkam und dass sie seit dem unglücklichen Vorfall, der vor drei Wochen ihren Anfall auslöste, eine glückliche und glaubwürdig ausgeglichene Stimmung beibehält“.

Sie wirkte „unbeschwert und gesund“, doch schon bald wurde sie als „völlig stabil“ beschrieben.

Nachdem ihr Zustand über Monate hinweg stabil geblieben war, wurde im Jahr 2001 entschieden, dass AV ihre Lithium-Medikamente absetzen würde, die sie jahrelang zuvor eingenommen hatte, da es „keine Anzeichen einer klinischen Hypomanie oder Depression“ gab.

Ihr Vater stellte fest, dass sie sich nach dem Schock durch die Überdosis vollständig von ihren psychischen Problemen erholt hatte.

AV selbst berichtete später, dass sie 13 Jahre lang keine psychischen Probleme gehabt habe, bis sie ein Kind zur Welt brachte und eine postnatale Depression erlitt. Auch die Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 2017 habe für sie eine Zeit großer Emotionen mit sich gebracht.

Sie bemerkte außerdem, dass sich ihr Gehirn vor der Überdosis „chemisch unausgeglichen“ angefühlt habe, jetzt jedoch „normal“.

Obwohl sie weiterhin regelmäßig Cannabis konsumiert, hat AV „eine feste Anstellung, stabile, positive Freundschaften und gute Arbeitsbeziehungen“.

Die LSD-Überdosis schien über 20 Jahre lang die Stimmungssymptome zu verbessern und die Manie mit psychotischen Zügen zu lindern.