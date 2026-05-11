Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Wiederbevölkerung nach dem Reset von 1776

Wenn Sie online nach dem Begriff „Kohlpflasterbabys“ suchen, sehen Sie oft auch „Wiederbevölkerung“ und „Klonen“. Dafür gibt es einen sehr guten Grund, den ich jetzt erklären werde.

Zunächst einmal gehen wir zurück in die Zeit des allerersten Films, der jemals gedreht wurde, im Jahr 1896, und Alice Guy.(Buchauszug aus Tesla und die Cabbage Patch Kids: Die Erforschung des verlorenen Reiches von Tartaria und des Resets von 1776)

Alice, später bekannt als Alice Guy-Blaché, war eine Pionierin des französischen Films. Geboren 1873, gilt sie als die erste Person, die einen Stummfilm mit Erzähler drehte und dabei nicht nur produzierte, sondern auch Regie führte und die Hauptrolle spielte.

Von 1896 bis 1906 war sie die einzige Filmemacherin der Welt und ist dieselbe Person, die auf vielen der Repopulationspostkarten abgebildet ist, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Innerhalb von zwei Jahrzehnten produzierte, inszenierte und spielte Alice in über 1.000 Filmen mit – und verschwand dann spurlos.

Bemerkenswerterweise trug ihr Debütfilm von 1896 den Titel La Fée aux Choux, was so viel wie „die Kohlfee“ bedeutet. In diesem Film, den ich Ihnen wärmstens empfehle, pflückt die Fee in einem Garten Neugeborene aus Kohlköpfen und setzt sie auf den Boden. Die Babys werden an den Gliedmaßen hochgehoben und sind sichtlich verzweifelt; sie weinen und schreien während des gesamten Vorgangs.

Darauf folgte 1900 Sage-Femme de Premiere Classe (Hebamme der Oberschicht). Beide Filme sind auf YouTube zu finden, obwohl sie zuvor viele Jahre verschollen waren.

Offenbar waren diese Filme sehr erfolgreich, was angesichts ihrer Kürze überrascht. Im zweiten Film spaziert ein verliebtes Paar durch einen Gemüsegarten auf der Suche nach einem Baby. Seltsamerweise hatte eine Fee zuvor mehrere Babys im Beet abgelegt und bringt nun eines davon dem überglücklichen Paar.

Ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet in den ersten Filmen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, der Kauf und Verkauf von Babys thematisiert wurde, es sei denn, es handelte sich um eine Art Werbung, um Paare zum Kauf eines Babys zu animieren.

Alice wurde offenbar zu diesen Filmen inspiriert, nachdem sie auf den Weltausstellungen Babybrutkästen gesehen hatte. Martin A. Couney, ein deutsch-jüdischer Mann, bekannt als der „Babydoktor“, hatte 1896 in Berlin der Öffentlichkeit den allerersten Brutkasten vorgestellt.

Dieses Gerät trug den Namen „Infantorium“, und Besucher zahlten umgerechnet 25 Cent, um Frühgeborene darin zu sehen. Jedes Baby hatte ein blaues oder rosa Band, anhand dessen man das Geschlecht erkennen konnte. Kurioserweise bekamen die Babys vor dem Einlegen in den Brutkasten einen Schnaps!

Couney, der kein ausgebildeter Arzt war, reiste mit seiner Kuriositätenschau 1897 zur Weltausstellung nach London und 1901 nach Buffalo.

Er verließ Amerika nie und stellte die Babys, darunter Zwillinge, Drillinge und Vierlinge, bis in die frühen 1940er-Jahre aus. Zeitweise wurde Couney sogar von der Fachzeitschrift „The Lancet“ verurteilt, weil er aus den unglücklichen Umständen der Frühgeburt der Babys Profit schlug, aber das hielt ihn nicht auf.

Dass dies auf einem Jahrmarkt als Nebensache behandelt wurde, ist kaum zu fassen, und auf Coney Island in New York wurde es zur Hauptattraktion. Das wirft für mich die Frage auf, woher all diese Babys eigentlich kamen und wo ihre Eltern waren.

Offenbar hatte Coney Island die Kinder nur ausgeliehen! Auf der British Empire Exhibition 1924 wurden die Babys aus Krankenhäusern in Paris und in New York ausgeliehen.

Vielen Eltern wurde gesagt, ihre Kinder seien totgeboren oder kurz nach der Geburt gestorben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wurden die Babys in diesen Inkubatoren sogar zum Verkauf angeboten!

Zur gleichen Zeit tauchten in Deutschland Postkarten mit Abbildungen von Babys in Kohlfeldern auf, die auch zum Verkauf angeboten wurden. Von dort verbreiteten sie sich in ganz Europa.

Einige Postkarten zeigten zudem Babys, die aus Flüssen und Bächen gefischt wurden, aus Eiern schlüpften oder mit Zügen oder vom Storch gebracht wurden. Diese Postkarten erfreuten sich großer Beliebtheit und sollen Künstler wie Salvador Dalí inspiriert haben. Tatsächlich sind einige Exemplare noch heute im Umlauf, und kürzlich veröffentlichte „Mind Unveiled“ sogar ein Buch dazu.

Auf einigen Postkarten wird ganz klar darauf hingewiesen, dass die Babys zum Verkauf stehen. Daher sind sie auch als „Repopulationspostkarten“ bekannt geworden.

Nebenbei bemerkt: In Deutschland gibt es den Begriff „Kindergarten“, also „Garten der Kinder“.

Einige dieser Postkarten, die mir in einem Podcast von „Mind Unveiled“ auf YouTube aufgefallen sind, zeigten Babybilder mit Texten darunter, zum Beispiel:

Ich bin brav.

Ich mache nicht ins Bett.

Ich bin fröhlich.

Ich hab dich lieb.

Ich warte auf dich.

Ich bin lieb.

Auf manchen steht auch „Keine Rückgabe“. In einem Podcast, den ich gesehen habe, wurde eine der Postkarten umgedreht, sodass man die Nachricht an den Empfänger lesen konnte. Dort stand: „Liebe L, findest du die nicht auch von der anderen Seite wunderschön? Wenn ja, bestell schnell eine, bevor alle weg sind. Liebe Grüße, Aggie.“

Seltsamerweise wurden gleichzeitig auch Säuglinge per Post geliefert und kamen tatsächlich mit Briefmarken an ihrer Kleidung an. Als ich das Thema recherchierte, fand ich es besonders schwer zu glauben, bis ich online nachsah und sah, dass dies 1913 tatsächlich passierte!

Mehrere Leute in meiner Facebook-Gruppe haben kommentiert, dass ihre Großeltern nicht wussten, wann sie geboren wurden, und dass sie unten im Garten gefunden wurden, oft in Kohlfeldern. Tatsächlich wurde dies meiner eigenen Mutter bei zahlreichen Gelegenheiten von ihren Geschwistern erzählt.

Es scheint also ziemlich sicher, dass zu dieser Zeit in ganz Europa Babys verkauft wurden. Meine Recherchen in den vorherigen Kapiteln, in denen wir die enorme Zahl der nach 1776 Getöteten sowie die Einweisung von Erwachsenen in Gefängnisse und Irrenanstalten untersucht haben, zeigen deutlich, dass die Weltbevölkerung dringend neu bevölkert werden musste, sonst wäre die Gesellschaft zusammengebrochen!

Und im Gegensatz zur Umerziehung älterer Kinder oder Erwachsener mit einer neuen Geschichte, oft auch einer neuen Sprache, einem neuen Namen und einer neuen Vergangenheit, wäre ein Neuanfang mit einem Baby wesentlich einfacher.

Allerdings hätten die Waisen, die durch die Ausgrenzung aus der Gesellschaft zurückblieben, bei Weitem nicht ausgereicht, um alle größeren Städte und Ortschaften Europas wieder aufzubauen. Woher kamen also all diese Babys?

Viele Theoretiker in diesem Bereich glauben, dass sie geklont wurden. Heute ist bekannt, dass dies möglich ist, aber war es damals auch so? Ich frage mich oft, was die Wissenschaftler, die 1996 das Schaf Dolly klonten, danach taten.

Was würden Sie tun? Packten sie einfach ihre Ausrüstung weg und beendeten ihre Forschung, oder versuchten sie etwas anderes? Vielleicht einen Affen? Ich vermute, früher oder später würde man versuchen, einen Menschen zu klonen. Aber was trieb sie überhaupt dazu an, etwas zu klonen?

Falls sie tatsächlich Menschen klonten, frage ich mich, was geschah. Und falls sie erfolgreich waren, wie oft führten sie die Klonversuche durch? Wo sind diese Wissenschaftler heute? Und wird die Forschung immer noch fortgesetzt? …

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Inhaltsverzeichnis

Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 6

Wurde die Geschichte umgeschrieben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Die Elite – Die parasitäre Rasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33

Das Tartarische Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 37

Tartarische Architektur, Kathedralen, Kirchen und Sternenfestungen. . . . . S. 52

Verlorene tartarische Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 69

Feuer, Flut und der Komet von 1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 77

Die Napoleonischen Kriege, Bürgerkriege und Weltkriege. . . . . . . . . . . . . S. 83

Whitewashing, Wiederverwendung & Weltausstellungen. . . . . . . . . . . . . . S. 90

Vanille-Himmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Irrenanstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Gefängnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Waisen & die Waisenzüge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Wiederbevölkerung und die Cabbage Patch Babies . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183

Die Industrielle Revolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

Nikola Tesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196

Der aktuelle Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 211

Mitwirkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Referenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 228

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Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 07.05.2026