Manifestierung eines Geistes auf Immobilienmaklerfotos in einem Haus entdeckt? (Video)

Eine gruselige Fotoserie in einem Immobilienangebot aus New Jersey zeigt eine scheinbar körperlose Erscheinung, die sich in dem Haus manifestierte.

Die unheimlichen Bilder kamen angeblich durch eine Person ans Licht, die entdeckte, dass das ehemalige Haus eines Verwandten zum Verkauf stand. Neugierig auf den aktuellen Zustand des Hauses, durchsuchte sie das Online-Angebot und bemerkte auf drei Bildern, die eine Bar in einem der Zimmer zeigten, etwas Ungewöhnliches.

Die ersten beiden Fotos zeigen eine weiße, nebelartige Gestalt auf dem Barhocker, gefolgt von einem atemberaubenden Bild einer vollständigen Gestalt, die auf dem Stuhl sitzt.

Verwirrt von der merkwürdigen Anomalie sagte die Person, sie habe „mit meiner Tante gesprochen und niemand sonst habe dies in der Anzeige bemerkt, bis ich sie darauf aufmerksam gemacht habe.

Außerdem habe in den Jahren, die wir dort waren, niemand jemals die Anwesenheit eines Geistes gespürt.“ Während einige clevere Immobilienmakler ähnlich seltsame Erscheinungen wie Sasquatch in ihre Anzeigen aufgenommen haben, widersprach der Finder der ungewöhnlichen Figur auf dem Foto dieser Erklärung.

„Es ergibt keinen Sinn, dass dies vom derzeitigen Eigentümer oder Makler vorgetäuscht wurde“, sinnierte er, „es sei denn, er wollte das Haus wirklich nicht verkaufen.“

Skeptischere Beobachter vermuten jedoch, dass es sich bei der Erscheinung auf dem Bild um einen Kamerafehler oder eine gut inszenierte Falschmeldung der Person handeln könnte, die den seltsamen „Geist“ entdeckt und anschließend online geteilt hat.

