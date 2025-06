Gefälschte Geschichte: „Der Herr der Ringe“ dreht sich in Wirklichkeit um den Trojanischen Krieg

Die Tatsachen widersprechen dem, was uns die „Falsche Geschichte“ erzählt. Das Osmanische Reich existierte nicht fast 600 Jahre lang, von 1299 bis 1922, sondern nur 72 Jahre, von 1870 bis 1922, als die große Flut von 1802 n. Chr. zurückging.

Vor der großen Flut blühte die hochentwickelte Weltzivilisation der Tataren in der Verlorenen Ära, vor der aufgezeichneten Geschichte, von der wir nichts wissen. Von Gorgi Shepentulevski

Die Volkssagen, die direkt aus den Berichten der Einheimischen stammen, aus dem, was sie überliefert und mit eigenen Augen gesehen haben, sind die zuverlässigste und wahrste Geschichte, auf die man sich bei der Geschichtsschreibung einer Nation verlassen kann.

Aus mündlich überlieferten Erzählungen aus der Stadt Bitola geht eindeutig hervor, dass Alexander der Große und Ptolemaios mit der makedonischen Armee gegen die vereinte Armee der Osmanen und Gallier kämpften. Sie hatten die Schlacht vollständig unter Kontrolle und verteidigten erfolgreich den Palast der Herakleia Lynkestis in der Stadt Manastirot, dem heutigen Bitola.

Die Gallier waren ein keltisches Volk auf dem europäischen Festland zur Zeit des Römischen Reiches. Ihr Heimatland war Gallien (lateinisch Gallia), das sich vom Römischen Reich abspaltete.

Gallien (lateinisch Gallia) war eine Region in Westeuropa und umfasste das heutige Frankreich, Belgien, Luxemburg sowie Teile der Schweiz, der Niederlande, Deutschlands und Norditaliens.

Das Gallische Reich oder das Gallisch-Römische Reich sind in der modernen Geschichtsschreibung verwendete Bezeichnungen für einen abtrünnigen Teil des Römischen Reiches, der de facto als eigenständiger Staat fungierte und an der Eroberung und Plünderung des Heiligen Landes Manastirot, dem heutigen Bitola, beteiligt war.

So erhielt diese Stadt, die zuvor Manastirot hieß, gemäß der mündlichen Überlieferung aus der Region ihren neuen Namen Bitoljo – Bitola.

Dieser König Toljo war in Wirklichkeit Karptolemäus, der als Zar für diese Region zuständig war und über ein Drittel der Welt herrschte.

Der Name der Stadt „Minas Tirit“ in der berühmten Buchreihe „Der Herr der Ringe“ wurde von Manastirot inspiriert, dem älteren Namen der Stadt Bitola in Mazedonien.

Die Geschichte von „Der Herr der Ringe“ dreht sich um den Trojanischen Krieg um Mazedonien, und Tolkien ist nicht der Autor dieser Geschichte, sondern hat lediglich die Alten Chroniken ins Englische übersetzt.

Ghori Das Roshi sagte auf Facebook über Tolkien:

Zitat:

„J.R.R. Tolkien hat die Bücher „Der Herr der Ringe“, „Der Hobbit“, „Das Silmarillion“ und andere nicht geschrieben, sondern die alten Chroniken übersetzt. Das weiß ich genau! Worum es hier wirklich geht und was ich sagen möchte, ist, dass die Armee, die die damalige Welt zerstören wollte, geklont wurde – von verschiedenen Orks und Uruk Hai bis hin zu verschiedenen anderen Kreaturen. Das wird im Buch beschrieben und ist im Film sichtbar.

Sarumanas Armee wurde geklont. Und das Interessanteste für mich ist, dass diese Armee die Legion heißt. Und die Legion ist die römische Armee. Römische Legionen! Übrigens ist die Legion in der alten christlichen Mystik der Name von Dämonen, die das menschliche Energiesystem oder die Chakren im östlichen Sinne angreifen.

Und in der christlichen Mystik ist der Name für Chakren die Kirche. Tatsächlich haben sie alles verdreht, und das alles liegt vor uns. Augen“.

Zitat Ende.

Der Trojanische Krieg und alle Kriege im Allgemeinen drehen sich um Mazedonien und den „Ring“, auf dem es liegt. Deshalb wird der Stadt Bitola in den alten Chroniken, die Tolkien in sechs Büchern übersetzt hat, so große Bedeutung beigemessen. Sie wird wörtlich genauso genannt, wie die Mazedonier sie früher nannten und heute nennen, mit englischem Akzent: Monas Tirit (Manastirot).

Auf dem Foto oben: Manas Tirit – Manastirot, aus der Reihe „Der Herr der Ringe“, von Talkein!

Doch stimmen die Ausführungen des Autors oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

