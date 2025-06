Schwere Unwetter im Kreis Paderborn – Tornado in Altenbeken? (Video)

In Teilen des Kreises Paderborn hat es am Samstagabend schwere Unwetter gegeben. Sowohl in der Kreisstadt als auch in Bad Lippspringe und Hövelhof gab es Überflutungen. In Altenbeken soll es sogar zu einem Tornado gekommen sein.

Auf der Social Media Plattform X hieß es von Kachelmannwetter, dass es sich bei einem Phänomen in Altenbeken gegen 19.30 Uhr „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um einen Tornado gehandelt habe. Noch ist unklar, welche Schäden dadurch angerichtet wurden.

In Paderborn liefen während des Gewitters Keller voll, Dächer wurden abgedeckt und Straßen überflutet. In einem Haus schlug der Blitz ein. Auch die Unterführung im Hauptbahnhof stand unter Wasser.

Die Feuerwehr war an über 100 Stellen im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk THW unterstützte die Helfer.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen um 40 Liter pro Quadratmeter gewarnt.

Video: