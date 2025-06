Mann übernachtete auf der „gruseligsten Insel der Welt“ mit 160.000 Leichen, wo Menschen verbannt sind (Video)

Ein Mann, der mit einem Freund auf der „gruseligsten Insel der Welt“ übernachtete, war von seinen Erlebnissen dort völlig aus dem Häuschen.

Es gibt viele Teile der Welt, die eine unheimlichere Aura haben als andere, und sie tragen sehr oft die Last der Geschichte hinter sich.

Ob Sie nun an Geister glauben oder nicht, es gibt bestimmte Orte, an denen schreckliche Dinge geschehen sind, bei denen es so scheint, als ob diese Dinge in der Luft liegen. Dies liegt entweder daran, dass es dort wirklich Geister gibt, oder an verschiedenen anderen Faktoren an diesem Ort, die Ihre Wahrnehmung beeinträchtigen.

Zu den Lieblingsorten paranormaler Ermittler zählt eine kleine Insel vor der Küste Italiens namens Poveglia, die im Laufe der Geschichte Schauplatz zahlreicher Todesfälle und Elends war.

Einer der Besucher dieser Insel blieb schließlich über Nacht und genoss seine Zeit auf Poveglia nicht wirklich. In einem Video teilte er mit, was er gefunden hatte.

Wo liegt die Insel Poveglia?

Es liegt zwischen Venedig und Lido. Wenn Sie sich also im Nordosten Italiens befinden, sind Sie in der richtigen Gegend.

Da es sich um eine Insel handelt, müssen Sie einen Weg finden, das Wasser zu überqueren, um dorthin zu gelangen. Dabei sollten Sie jedoch nicht zu offensichtlich vorgehen, da Sie sonst von den Behörden angehalten werden könnten.

Es ist ein recht angenehmer Ort zum Leben, vorausgesetzt, man kann über die überwucherte Natur des Ortes hinwegsehen und über den Ruf, einer der am meisten von Geistern heimgesuchten Orte der Welt zu sein.

Was macht sie zur „gruseligsten Insel der Welt“?

Im späten 18. Jahrhundert wurde die Insel zu einem Ort, an dem Menschen untergebracht wurden, die auf dem italienischen Festland nicht erwünscht waren. Poveglia wurde zunächst als Quarantänestation für Pestkranke genutzt und im 20. Jahrhundert wurde daraus eine Nervenheilanstalt.

Es ist verlassen, seit das Krankenhaus in den 60er Jahren geschlossen wurde. Zurück blieb ein verlassenes Stück Land mit verfallenen Gebäuden und dem Ruf, ein Teil der Welt zu sein, in der viele Menschen starben.

Laut National Geographic starben auf der Insel rund 100.000 Menschen an der Pest . Wenn Sie also an das Übernatürliche glauben, muss es auf Poveglia nur so von den Geistern der Unglücklichen wimmeln.

Die im Krankenhaus Verstorbenen oder die älteren Knochen derjenigen, die die Insel ihre Heimat nannten, bevor sie zum ersten Mal verlassen wurde, bedeuten, dass es sich hier keineswegs um einen glücklichen Ort handelt.

Warum ist es den Menschen verboten, die Insel Poveglia zu betreten?

Nachdem die Insel nun schon seit fast sechzig Jahren verlassen ist, hat die Natur begonnen, die Gebäude von Poveglia zu zerstören, und ohne regelmäßige Instandhaltung gelten die Bauwerke als unsicher.

Jeder potenzielle Entdecker, der auf der Insel herumstöbert, riskiert schwere Verletzungen, wenn die strukturelle Integrität der Gebäude, die er sich ansieht, nicht mehr den Anforderungen entspricht.

Wenn Ihnen etwas zustoßen würde, müssten sie Leute per Boot oder Hubschrauber losschicken, und zwar unter der Voraussetzung, dass Sie überhaupt in der Verfassung wären, Alarm zu schlagen, weil etwas Schreckliches passiert sei.

Wenn Sie wirklich gehen möchten, können Sie um eine Sondergenehmigung bitten, aber Sie benötigen möglicherweise einen guten Grund.

Was hat der Mann gefunden?

Der irische YouTuber Dara Tah und sein Kumpel Matt segelten nach Poveglia und nachdem sie sich hinter einer Mauer versteckt hatten, um sicherzugehen, dass sie nicht von der Polizei entdeckt wurden, machten sie sich daran, den Ort zu erkunden.

Das Duo war von der verlassenen Insel ziemlich verunsichert , da die Natur die zerfallenen Gebäude zurückerobert hatte und die einzigen Anzeichen früheren Lebens die Graffiti waren, die als Zeugnis früherer Besucher die Wände einiger Ruinen zierten.

Bald brach die Nacht herein und sie packten ihre Werkzeuge zur Geistererkennung aus, obwohl Dara zugab, dass er der Vorstellung, auf übernatürliches Leben zu stoßen, skeptisch gegenüberstand.

Das Duo folgte einem Wärmegerät und machte sich auf den Weg zum Glockenturm der Insel, der angeblich besonders heimgesucht wird. Dara meinte, es sei seltsam, dass ihre Instrumente sie sofort in diese Richtung wiesen.

Sie hatten Mühe, ihre Geräte am Laufen zu halten, da ihnen zunehmend unheimlich wurde und ihre flackernden Lichter ihnen den Dienst versagten. Dann beschloss Dara, mit den Geistern zu kommunizieren, an die er nicht wirklich glaubte.

Er und Matt erhielten einige Wortaufnahmen, indem sie ein Radio einstellten und einen italienischen Freund später übersetzen ließen, dass die Worte „verlassen/reisen“ bedeuteten. Er hielt dies für ein Zeichen dafür, dass die Geister der Insel (falls man an so etwas glaubt) Dara sagten, sie solle abhauen.

Auch Manu, ihr italienischer Übersetzer, hörte das Wort „Sprengstoff“ und geriet kurz darauf in Panik, weil er zum ersten Mal auf einem Flughafen auf Sprengstoff durchsucht wurde.

Zufall? Oder Bestätigung?

