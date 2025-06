Noch eine Buga-Kugel? Kolumbianischer Bauer filmt „perfekte Sphäre“ (Video)

Ein metallisches, perfekt kugelförmiges unbekanntes Luftphänomen (UAP) wurde am 10. Juni 2025 gegen 15:15 Uhr Ortszeit über einer ländlichen Gegend in der Nähe von Yumbo, Kolumbien, gefilmt.

Die dreiminütige Sichtung, die in einem hochauflösenden Video ohne Wasserzeichen festgehalten wurde, führte sofort zu Vergleichen mit der „Buga-Sphäre“ und ist eine weitere einer wachsenden Zahl ähnlicher Beobachtungen weltweit.

Der UAP wurde von einem örtlichen Landwirt bei klarem Himmel, leichten, dünnen Wolken, minimalem Wind und einer Temperatur von etwa 25 °C beobachtet.

Das Objekt war völlig geräuschlos und flog über Maisfelder, bevor es verschwand. Es wurde als metallisch, stark reflektierend und mit einem deutlichen Band um seinen Umfang beschrieben – ein Merkmal, das bereits bei früheren Sichtungen beobachtet wurde.

Quellen betonen die verblüffende Ähnlichkeit der Yumbo-Kugel mit der bekannten „Kugel von Buga“, die nur anderthalb Autostunden entfernt liegt. Diese Ähnlichkeit bestätigt frühere Berichte. Sichtungen erfolgten in der Nähe von Stromleitungen und besiedelten Gebieten.

Eine weitere Möglichkeit für die metallische Kugel in der Nähe von Yumbo ist eine einfache Täuschung. Angesichts der Entfernung könnte eine kleine, reflektierende Kugel problemlos mit einem dünnen, unsichtbaren Faden an einer normalen Drohne befestigt sein.

Dieser Aufbau würde lautlose Bewegung und Levitation ermöglichen und einen UAP nachahmen, ohne dass eine außerirdische Erklärung erforderlich wäre, was ihn zu einem vollständig irdischen, wenn auch trügerischen Phänomen machen würde.

Sollte dies zutreffen, zeigen aktuelle Aufnahmen weltweit ähnliche Metallkugeln, die in der Nähe von Stromnetzen schweben und manövrieren. Von San Diego bis Manchester wurden UAPs, die den Yumbo- und Buga-Kugeln ähneln, in der Nähe von Stadtzentren aufgenommen, was auf eine potenziell zunehmende Häufigkeit ihres Auftretens hindeutet.

Die wachsende Zahl sehr ähnlicher Sichtungen weltweit deutet auf ein koordiniertes Phänomen hin. Dies hat zu weitverbreiteten Spekulationen über die Motive und die Herkunft derjenigen geführt, die diese Objekte kontrollieren.

Ein wiederkehrendes Thema bei ihren Sichtungen ist ihre unmittelbare Nähe zur elektrischen Infrastruktur, wie etwa Stromleitungen und Umspannwerken, was zu Theorien führt, die von Energiegewinnungsdrohnen bis hin zu fortschrittlichen Antriebssystemen reichen, die elektromagnetische Felder nutzen.

Video: