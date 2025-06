Die Wahrheit hinter der „Phantominsel“, die 200 Jahre lang erschien, bevor sie in einem schwarzen Loch auf Google Maps verschwand (Video)

Die Wahrheit hinter einer „Phantominsel“, die 200 Jahre lang erschien, bevor sie in einem schwarzen Loch auf Google Maps verschwand, wurde endlich enthüllt.

Sandy Island lag einst zwischen Australien und Neukaledonien, bis es für Entdecker nicht mehr möglich war, es zu finden.

Es wurde erstmals 1774 von Kapitän James Cook entdeckt und zwei Jahre später in Cooks Chart of Discoveries made in the South Pacific Ocean veröffentlicht.

Ein Jahrhundert später wurde die Insel von einem Walfangschiff entdeckt und im 19. Jahrhundert auf mehreren Karten verzeichnet.

Forscher begannen jedoch an der Existenz von Sandy Island zu zweifeln, nachdem es Schiffen nicht gelang, die Insel an ihrem vermuteten Standort zu finden.

Sie wurde als „Phantominsel“ bekannt und trotz aller Versuche galt sie als unauffindbar und wurde 1979 von vielen Karten entfernt , darunter auch von der des französischen Hydrografischen Dienstes.

Die mysteriöse Insel erschien auf Google Maps

Doch hier wird das Rätsel noch verwirrender, denn die Insel tauchte plötzlich auf digitalen Karten auf, beispielsweise auf Google Maps .

Dies entfachte die weltweite Faszination für die Insel neu und veranlasste die Menschen, sich erneut auf die Suche nach ihr zu machen.

Doch dazu kam es nicht und die eigentliche Entdeckung erfolgte am 22. November 2012, als es den Wissenschaftlern an Bord der RV Southern Surveyor, einem australischen Meeresforschungsschiff, nicht gelang, Sandy Island zu finden.

Als die Experten die Koordinaten der vermeintlichen Insel besuchten, stellten sie fest, dass der Ozean mindestens 1.300 Meter tief war, was die Möglichkeit ausschloss, dass sich unter den Wellen Land verbarg.

Gegenüber AFP erklärte Maria Seton von der Universität Sydney: „Wir wollten es überprüfen, weil die Navigationskarten an Bord des Schiffes eine Wassertiefe von 4.300 Fuß in diesem Gebiet zeigten – sehr tief.“

„Sie ist auf Google Earth und anderen Karten zu finden, also haben wir nachgesehen, aber es gab keine Insel.

„Wir sind wirklich verwirrt, denn es ist ziemlich bizarr. Wir wissen einfach nicht, wie es seinen Weg auf die digitale Karte gefunden hat.“

Als Ergebnis der Forschungsexpedition wurde die Insel nur wenige Tage später, am 26. November 2012, aus Google Maps entfernt.

Warum es in der Vergangenheit keine offizielle Begründung für die zahlreichen Sichtungen von Sandy Island gab, lässt sich wohl daran festmachen, dass es sich bei der Insel möglicherweise nur um die im Meer treibenden Überreste einer subaerischen Küsteneruption handelte, die man für ein Stück Land gehalten hatte.

Video: