Der riesige Fußabdruck von Pingyan: Von einem Riesen gemacht oder von Menschenhand geschaffen?

Geschichten und Erzählungen über gigantische Wesen, die die Erde bewohnten, finden sich in fast allen antiken Kulturen und Zivilisationen.

Von den Indoeuropäern über die Griechen bis hin zur christlichen Bibel wurden Geschichten über Riesen von Generation zu Generation weitergegeben, und diese Geschichten existieren bis heute. Es gab nie konkrete Beweise für die Existenz von Riesen, es sei denn, man glaubt den riesigen Fußabdrücken, die weltweit gefunden wurden.

Mehrere riesige Fußabdrücke wurden entdeckt und man schätzt, dass sie Millionen, wenn nicht Milliarden Jahre alt sind. Die Einheimischen, in denen diese Fußabdrücke gefunden werden, sind als „Fußabdrücke Gottes“ bekannt. Könnten die Geschichtsbücher und unser Wissen über die Evolution falsch sein?

Der Fußabdruck des Pingyan-Riesen

Im August 2016 entdeckte eine Gruppe von Fotografen im Dorf Pingyan in Guizhou, der südwestlichen Provinz Chinas, einen riesigen menschenförmigen Fußabdruck. Im darauffolgenden Monat veröffentlichten zahlreiche Websites ähnliche Geschichten, die die Glaubwürdigkeit des Berichts über den riesigen Fußabdruck unterstrichen.

Der Fußabdruck soll 57 cm lang, 20 cm breit und 3 cm tief gewesen sein. Der in Gestein versteinerte Fußabdruck wurde auf die prähistorische Zeit datiert.

Bedenkt man, dass die durchschnittliche Fußgröße eines Mannes 18 cm und die einer Frau 16,5 cm beträgt, wäre diese Entdeckung von großer Bedeutung und würde Historiker und Wissenschaftler gleichermaßen dazu veranlassen, unser Wissen über die Geschichte und Evolution der Menschheit in Frage zu stellen.

Der Originalartikel über den Fußabdruck beschreibt die Entdeckung nur dürftig und nennt als Quelle lediglich „Agenturen“. Laut Snopes.com wurde jedoch eine Suche in den Lokalzeitungen in der Nähe von Guizhou durchgeführt, und im August 2016 wurde kein Artikel über den riesigen Fußabdruck veröffentlicht.

Daher hat weder in den Medien noch in der Wissenschaft seriöse Quellen zu diesem Thema veröffentlicht. Zahlreiche Verschwörungs-Websites sind jedoch auf den Originalartikel gestoßen und verknüpfen ihn mit anderen angeblichen riesigen Fußabdrücken.

Die Fußabdrücke sind angeblich 57 cm (22,5 Zoll) lang und 20 cm (8 Zoll) breit. Neben dem vollständigen Abdruck befindet sich etwas, das wie ein Teilabdruck aussieht (Nachrichtenagentur Sina).

Riesige Fußabdrücke hinterlassen

Diese Websites behaupten, der Archäologe Michael Tellinger habe einen dieser riesigen Fußabdrücke auf ein Alter von etwa 200 Millionen Jahren datiert. Tellinger soll 2012 in Afrika einen weiteren riesigen Fußabdruck gefunden haben und war überzeugt, dass dieser einer der besten Beweise dafür sei, dass einst Riesen die Erde bevölkerten. Obwohl Tellinger behauptet, Archäologe zu sein, wird er von vielen als Verschwörungstheoretiker angeprangert.

Michael Tellinger mit dem gewaltigen Fußabdruck im Felsen in Afrika (Youtube- Screenshot )

Ein dritter Fußabdruck wurde in Bolivien entdeckt, doch CNN berichtete, dass dieser von einem großen fleischfressenden Dinosaurier und nicht von einem Urzeit-Riesen stammte. Zuvor hatte Jerry MacDonald 1987 in New Mexico einen weiteren gewaltigen Fußabdruck entdeckt, der 100 cm lang war und 290 Millionen Jahre alt sein soll. Dieser Abdruck gilt als der größte Fußabdruck eines fleischfressenden Dinosauriers.

Für Paläontologen war dieser Abdruck jedoch problematisch, da es keine Erklärung dafür gibt, wie er dorthin gelangte oder was ihn hinterlassen hat. Dies eröffnete erneut Raum für Verschwörungstheorien und nutzte diese Informationen als weiteren Beweis für die Existenz von Urzeit-Riesen.

Kein hieb- und stichfester Beweis

Die Behauptungen dieser Verschwörungstheoretiker sind wissenschaftlich nicht haltbar. Der riesige Fußabdruck von Pingyan soll in massivem Granit versteinert sein, einem Material, das sich nicht für die Erfassung von Abdrücken eignet.

Außerdem ist der Stein höchstwahrscheinlich eher 3,1 Milliarden Jahre alt als 200 Millionen. Während die Entdeckung dieser anderen Fußabdrücke immer mehr Fragen aufwirft, wird das Thema weiter erforscht. Könnten diese Fußabdrücke von urzeitlichen Riesenmenschen stammen, vielleicht sogar von unseren Vorfahren?

Noch gibt es keine Gewissheit. Die bisherigen Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass diese Antwort unwahrscheinlich ist.

