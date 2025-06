Mysteriöse Signale aus der Antarktis und was regt sich im Erdkern? (Video)

Seit November 2024 werden weltweit seltsame blinkende Lichter gemeldet – ein unerklärliches Phänomen, das viele verwirrt. MrMBB333 glaubt, einen Zusammenhang gefunden zu haben.

Schmutziger Strom, auch als elektrische Verschmutzung bekannt, bezeichnet hochfrequente Spannungsspitzen, die sich entlang normaler Stromleitungen ausbreiten. Diese Störsignale, Formen elektromagnetischer Interferenzen (EMI), können sich in unserer Infrastruktur ausbreiten und zu Störungen oder unvorhersehbarem Verhalten von Geräten führen.

Sollten diese Störungen weltweit auftreten, könnte die Quelle ein massives Phänomen sein, möglicherweise tief im Erdkern. Störfrequenzen aus dem Erdkern könnten nach oben gelangen und mit Stromnetzen, Solaranlagen und Übertragungsleitungen interagieren und so weitverbreitete Anomalien auslösen.

Diese Annahme wird durch eine Entdeckung des ANITA-Projekts der NASA in der Antarktis gestützt. Auf der Suche nach kosmischen Neutrinos entdeckten Wissenschaftler stattdessen unmögliche Radiosignale aus den Tiefen der Erde – Signale, die den gängigen physikalischen Gesetzen widersprechen.

Nach heutigem Stand der Wissenschaft hätten diese Wellen lange vor Erreichen der Detektoren von der Erdkruste absorbiert werden müssen. Das war jedoch nicht der Fall.

Als die Forscher ihre Ergebnisse mit anderen Experimenten verglichen, ergab sich nichts. Das heißt, sie entdeckten keine Neutrinos, sondern etwas völlig Unbekanntes. Könnte es sich um eine neue Art von Teilchen handeln? Eine Störung der Realität? Oder etwas noch Seltsameres?

Obwohl unklar ist, ob die seltsamen Radiosignale, die tief unter dem antarktischen Eis entdeckt wurden, mit den Störsignalen aus dem Erdkern zusammenhängen, vermutet MrMBB333 einen Zusammenhang. Er vermutet, dass ähnliche Formen elektromagnetischer Interferenzen (EMI) die globale Elektronik stören und sogar zum mysteriösen Blinklichtphänomen beitragen könnten.

Ein weiterer möglicher Faktor ist die Abschwächung des Magnetfelds sowie der Sonnenzyklus 25 – der aktuelle elfjährige Zyklus der Sonnenaktivität, der durch die Umkehrung des Magnetfelds der Sonne und die zunehmende Sonnenfleckenaktivität gekennzeichnet ist. Dieser Zyklus begann im Dezember 2019 und wird voraussichtlich 2025 seinen Höhepunkt erreichen.

Könnte es sein, dass dieses Sonnenphänomen die fehlerhaften elektromagnetischen Signale aus dem Erdkern stört, die hinter den seltsamen blinkenden Lichtern stecken, die überall auf der Welt beobachtet werden?

Wenn das der Fall ist, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, dass das Blinklichtphänomen jemals zuvor so intensiv auftrat, könnten die seltsamen Lichter mit dem Ausklingen des 25. Sonnenzyklus nachlassen. Das erklärt jedoch nicht den Ursprung der mysteriösen Radiosignale, die tief unter dem antarktischen Eis aufsteigen.

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über echte und im Internet erfundene Anomalien am Südpol in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

