UFO-Vorfall in Woronesch: Außerirdische in der Sowjetunion gelandet (Video)

1989 kam es in mehreren russischen Städten zu einer Welle von Sichtungen zahlreicher UFOs unterschiedlicher Form und Größe. Am 24. April 1989 meldete ein Mann namens Ivan Vesalova in Tscherepowezk ein Flugobjekt von enormer Größe, größer als jedes Flugzeug, etwa 300 Meter über dem Boden.

Am 6. Juni sahen in Konanzewo mehrere Kinder eine leuchtende Kugel auf einer Wiese landen, aus der eine kopflose Person herauskletterte. Am 11. Juni berichtete eine Frau in Wologda von einer feurigen Kugel, die 17 Minuten lang am Himmel zu sehen war.

Bei einer Sichtung beobachteten etwa 500 Menschen ein unbekanntes Flugobjekt über ihrer Nachbarschaft. Ein anderes Flugobjekt flog über das Atomkraftwerk und sandte einen Strahl ab, der einen Brandfleck im Boden hinterließ.

All dies war jedoch nur der Auftakt zu den „Landungen“ in Woronesch. Im September desselben Jahres sahen Hunderte von Bürgern Woroneschs ein Raumschiff in einem öffentlichen Park landen. Die Zeugen behaupteten, die riesigen Besucher hätten drei Augen gehabt und ihr Raumschiff und ihre Uniformen seien alle mit dem Symbol „X“ gekennzeichnet gewesen.

Am Nachmittag des 27. September 1989 spielten mehrere Kinder in Woronesch, einem Industriezentrum mit rund einer Million Einwohnern, in einem örtlichen Park Fußball, als eine riesige rote Kugel mit einem Durchmesser von neun Metern direkt neben ihnen landete.

Schnell versammelte sich eine riesige Menschenmenge. Plötzlich öffnete sich eine Luke im Raumschiff und zwei Kreaturen stiegen aus. Eine war eine kleine, roboterhaft wirkende Gestalt, die andere ein gigantischer Humanoid (3,6 bis 4,3 Meter groß), der durch die Stadt lief und vermutlich die Stadt besichtigte.

Der Außerirdische schien drei Augen zu haben, trug einen silbernen Overall, bronzefarbene Stiefel und eine runde Scheibe auf der Brust.

Aufgrund der vielen Zeugen und der bereits zuvor gemeldeten Fälle löste das Ereignis enormes Aufsehen aus. Die Nachrichtenagentur TASS griff die Geschichte auf, und schon bald machte sie weltweit Schlagzeilen.

Laut TASS und einem Bericht der Zeitung Sowjetskaja Kultura spielten zwei Jungen und ein Mädchen einer örtlichen Schule – Wasja Surin, Schenja Blinow und Julia Scholochowa – am warmen Abend des 27. September in einem Park, als sie plötzlich um halb sieben „einen rosa Schimmer am Himmel sahen und dann eine tiefrote Kugel mit einem Durchmesser von etwa 9 Metern entdeckten“.

Eine Menschenmenge versammelte sich, „und man konnte deutlich eine Luke im unteren Teil der Kugel und einen Menschen in der Öffnung erkennen.“

Das dreiäugige Wesen, über drei Meter groß und modisch in silbernen Overalls und bronzenen Stiefeln gekleidet und mit einer Scheibe auf der Brust, verschwand, landete dann und kam für einen Spaziergang mit einem Begleiter und einem Roboter wieder heraus.

Die Außerirdischen schienen miteinander zu kommunizieren, erzeugten die mysteriöse Erscheinung eines leuchtenden Dreiecks und aktivierten den Roboter durch eine Berührung. Ein Junge begann erschrocken zu schreien, doch der Blick des Außerirdischen ließ ihn verstummen und erstarrte, so TASS.

Nach kurzem Verschwinden kehrten die drei zurück. Doch diesmal hatte einer der „Humanoiden“ etwas bei sich, das wie eine Waffe aussah – ein etwa 60 Zentimeter langes Rohr, das er auf einen 16-jährigen Jungen richtete.

Der Junge, dessen Name im Bericht nicht genannt wurde, verschwand sofort, tauchte aber wieder auf. Unmittelbar danach stiegen die Außerirdischen wieder in die Kugel ein, die senkrecht nach oben abhob.

Einwohner der Stadt Woronesch beharrten darauf, dass schlaksige, dreiäugige außerirdische Kreaturen tatsächlich in einem örtlichen Park gelandet und spazieren gegangen seien und dass ein scheinbar fantastischer Bericht über das Ereignis, der am Montag von der offiziellen Presseagentur TASS veröffentlicht wurde, absolut wahr sei.

Leutnant Sergei A. Matveyev gestand, die Außerirdischen nicht wirklich gesehen zu haben, sagte aber, er habe das Raumschiff gesehen, und „es war eindeutig ein Körper, der am Himmel flog“, und zwar geräuschlos mit sehr hoher Geschwindigkeit und in sehr geringer Höhe. Ehrlich gesagt, sagte Leutnant Matveyev, sei er selbst etwas skeptisch gewesen, als er das Objekt zum ersten Mal sah. „Ich dachte, ich wäre wirklich müde“, sagte er. „Aber ich rieb mir die Augen, und es verschwand nicht. Dann dachte ich: Heutzutage ist alles möglich.“

Wladimir A. Moisejew, Direktor des regionalen Gesundheitsamtes, erklärte in einem Telefoninterview, dass trotz Berichten über weit verbreitete Angst in der Stadt keiner der Zeugen medizinische Hilfe in Anspruch genommen habe. Er fügte jedoch hinzu: „Wir planen auf jeden Fall, die Kinder zu untersuchen.“ Es gab keine Erklärung dafür, warum eine solche Untersuchung nach zwei Wochen noch nicht stattgefunden hatte.

Herr Moisejew, wie auch andere Behörden in Woronesch, die TASS-Redakteure und viele seiner Leser, behandelten den Bericht als ernstzunehmendes wissenschaftliches Phänomen. Es seien keine zusätzlichen Männer für die Patrouille in dem Gebiet abgestellt, da die Abteilung unterbesetzt sei, sagte der diensthabende Beamte des örtlichen Innenministeriums, der sich nur mit seinem Nachnamen Larin vorstellte. Er sagte jedoch, dass Truppen entsandt würden, „wenn sie wieder auftauchen“.

Der TASS-Korrespondent, der über den Fall der mysteriösen Besucher in Woronesch berichtete, Wladimir W. Lebedew, schien beleidigt, dass jemand die Geschichte nicht mit der von der Agentur geäußerten Ernsthaftigkeit behandelte. In einem Telefoninterview schilderte Herr Lebedew Gespräche mit Dutzenden von Zeugen und mit Experten, die die Beweise geprüft und mit den Kindern gesprochen hatten. Er sagte, es habe zwischen dem 23. und 29. September etwa drei UFO-Landungen gegeben.

In der neuesten Entwicklung, über die TASS noch nicht berichtete, sagte Herr Lebedew, dass Genrikh M. Silanov, Leiter des Geophysikalischen Labors in Woronesch, die Kinder gebeten habe, zu zeichnen, was sie gesehen hatten. Die Zeichnungen sollen sich ähneln. Obwohl sie unabhängig voneinander waren, zeichneten alle Kinder ein bananenförmiges Objekt, das am Himmel das Zeichen des Buchstabens X hinterließ.

Solche Beschreibungen, so Herr Silanov, seien 1976 in einem Artikel der inzwischen eingestellten amerikanischen Zeitschrift Saga als typisch für UFOs beschrieben worden. Herr Silanov sagte, ein an der Fundstelle gefundener Stein, der als nicht irdisch beschrieben wurde, sei in Wirklichkeit eine Art Hämatit, der in verschiedenen Teilen der Sowjetunion vorkommt. Obwohl Herr Lebedew selbst kein Zeuge war, sagte er, er habe die Fundstelle besucht. „Die Spuren waren noch zu sehen“, sagte er. „Ich konnte Löcher von deutlicher Form erkennen, die an Elefantenabdrücke erinnerten.“

Mehrere Wissenschaftler untersuchten die Landung, konnten sich aber nicht davon überzeugen, dass es sich nur um eine Halluzination handelte. Die Landung wurde von einer Vielzahl von Wissenschaftlern untersucht, darunter Mediziner, Psychologen, Kriminologen und andere. Es stellte sich heraus, dass zahlreiche andere Menschen in der Gegend die UFOs gesehen und sogar fotografiert hatten.

Einige der Zeugen litten unter seltsamen Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit. Andere berichteten von elektromagnetischen Effekten auf ihre Fernseher und Haushaltsgeräte.

Am spannendsten war jedoch die Analyse der Landestelle. Vertiefungen im Boden zeigten, dass das Objekt mehrere Tonnen wog. Im Boden wurden Strahlung und ungewöhnlich hohe Konzentrationen bestimmter Elemente – insbesondere Phosphor – festgestellt. Die Landung in Woronesch ist bis heute eine der berühmtesten UFO-Landungen der russischen Geschichte und ist bis heute ungeklärt.

Video: