Falsche Polizisten versuchen, „Buga Sphäre“ zu stehlen – Wissenschaftler geben schockierende Ergebnisse bekannt (Video)

UFO-Forscher in Mexiko behaupten, dass als Polizisten getarnte Betrüger versucht hätten, eine geheimnisvolle Kugel zu stehlen – von manchen als Beweis für außerirdische Technologie angesehen.

Das kleine Metallobjekt, bekannt als Buga-Kugel, wurde im März im Zickzack über Kolumbien beobachtet, bevor es landete und geborgen wurde. Wissenschaftler in Mexiko untersuchten die Kugel und fanden im Inneren Glasfaserkabel, was darauf hindeutet, dass sie Signale senden und empfangen kann.

Bei einer Konferenz am 20. Juni, die von dem umstrittenen UFO-Forscher Jaime Maussan veranstaltet wurde, erfuhren die Teilnehmer – darunter der US-Kongressabgeordnete Eric Burlison und der Ufologe Dr. Steven Greer –, dass „falsche Polizisten“ versucht hätten, in den Tresorraum einzubrechen, in dem sich die Kugel befand.

Greer erklärte , Proben des UFOs würden „in einem hochmodernen Labor untersucht“, um dessen Herkunft zu bestimmen. Er warnte: „Jeder Versuch, diese Untersuchung zu beeinflussen, wird bekannt werden, und die Verantwortlichen werden dafür zur Rechenschaft gezogen.“

Burlison äußerte Bedenken hinsichtlich der Geheimhaltung der Regierung und sagte: „Keine Regierung hat das Recht, Wissen über Außerirdische zu schützen, falls es existiert. Es gibt zu viele Berichte und zu viele Videos, um es zu ignorieren.“

Forscher behaupten, dies sei das erste UFO, das ausschließlich von Privatpersonen und nicht von Regierungen geborgen und untersucht wurde.

Der mutmaßliche Diebstahlsversuch ereignete sich genau zu dem Zeitpunkt, als Wissenschaftler bekannt gaben, dass sie versuchten, die Kugel mithilfe von Elektrizität zu reaktivieren.

Der mexikanische Ingenieur Rodolfo Garrido, der mit Wissenschaftlern der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) zusammenarbeitet, sagte, die Kugel habe ein starkes ionisiertes Feld ausgesendet, das den Boden an der Landestelle austrocknete.

Neue Bilder aus dem Inneren der Kugel zeigen eine Struktur, die Nikola Teslas Wardenclyffe Tower ähnelt, einem drahtlosen Energiesender aus den frühen 1900er Jahren.

Garrido vermutet, dass die Kugel ähnlich funktionieren könnte, nur mit einer Miniaturversion im Inneren. Die Wissenschaftler werden sie jedoch nicht aufschneiden, sondern hoffen, sie mit Energie zu versorgen, damit sie wieder schwebt und rotiert.

„Es könnte eine Theorie sein, dass es, sobald es schwebt, direkt mit demjenigen kommunizieren könnte, der es geschickt hat“, sagte Garrido.

Maussan, bekannt für seine widerlegten UFO-Behauptungen, stellte auf der Konferenz auch angebliche außerirdische Mumien aus. Teilnehmer, darunter Greer und Burlison, berührten die Exemplare. Trotz seiner bisherigen unbestätigten Behauptungen besteht Maussan darauf, dass die Buga-Kugel echt ist.

Eine offizielle Bestätigung des Raubversuchs liegt nicht vor. Wissenschaftler sichern derzeit die Proben der Kugel für weitere Tests, während die Welt auf Antworten wartet.