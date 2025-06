Medienbericht: Auf dem argentinischen See erscheint eine mysteriöse Reihe von Lichtern (Video)

Ein seltsames Video, das in den sozialen Medien Argentiniens kursiert, zeigt eine Reihe mysteriöser Lichter, die auf einem See erschienen, in dem ein legendäres Monster leben soll.

Einem lokalen Medienbericht zufolge wurde die kuriose Szene Anfang des Monats vom Ufer des großen Nahuel-Huapi-Sees aus gefilmt. In dem oben gezeigten Filmmaterial erscheint plötzlich ein einzelnes Licht auf dem Wasser, gefolgt von mehreren anderen Lichtern, die daneben flackern.

Eine Person, die in der Nähe des Sees lebt, gab gegenüber einem Medienunternehmen an, dass sie diese seltsame Szene noch nie zuvor gesehen habe.

Wie man sich vorstellen kann, vermuteten einige Online-Beobachter, die seltsamen Lichter könnten aus einer anderen Welt stammen.

Der Nahuel-Huapi-See genießt in diesem Zusammenhang einen außergewöhnlichen Ruf, da er angeblich die Heimat eines „Monsters“ namens Nahuelito ist .

Skeptischere Beobachter argumentieren dagegen, die Lichter könnten ein Glasfaserkabel, eine Spiegelung oder etwas ähnlich Alltägliches sein. Was glauben Sie also, was der Zeuge auf dem Wasser des Nahuel-Huapi-Sees gefilmt hat?