Fehler in der Matrix? Schatten eines Flugzeugs ohne Flugzeug!? (Video)

Scott C. Waring schreibt auf seiner Webseite:

Bei der Nutzung von Google Earth habe ich etwas entdeckt, das darauf hindeuten könnte, dass in einigen normalen Passagierflugzeugen außerirdische Tarnvorrichtungen installiert sind, um besonders gefährdete US-Regierungsbeamte vor Schaden zu schützen und als Menschen getarnte Außerirdische zu ihren Stützpunkten auf der Erde zu transportieren.

Doch ein Teil von mir hört Elon Musks Stimme in meinem Kopf: „Wir leben in einer Simulation.“

Und das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass wir tatsächlich in einer Computersimulation leben, die einen Fehler in der Matrix am Flughafen Newark aufdeckt.

Eine dieser Antworten ist goldrichtig – welche … bleibt Ihnen überlassen.

Video: