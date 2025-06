645 Kilometer unter der Erdoberfläche entdeckt: Verborgener Ozean – und er enthält mehr Wasser als alle Meere zusammen

Wissenschaftler haben tief unter der Erdoberfläche einen verborgenen Ozean entdeckt, der unser Wissen über das Innere des Planeten verändern könnte.

Ein Wissenschaftlerteam hat eine der erstaunlichsten unterirdischen Entdeckungen der jüngeren Geowissenschaften gemacht: 645 Kilometer unter der Erdoberfläche liegt ein gewaltiges Wasserreservoir, das dreimal mehr Wasser enthalten könnte als alle Ozeane zusammen .

Bei diesem riesigen unterirdischen Vorrat handelt es sich nicht um einen unterirdischen See oder Ozean im herkömmlichen Sinne, sondern um Wasser, das im Mineral Ringwoodit eingeschlossen ist , einem schwammartigen Kristall, der tief im Erdmantel vergraben liegt.

Die Entdeckung, die in einer in Science veröffentlichten Studie detailliert beschrieben wird , verändert nicht nur unser Verständnis des inneren Wasserkreislaufs der Erde , sondern könnte auch unsere allgemeinere Sicht auf die Planetengeologie sowohl auf der Erde als auch darüber hinaus neu definieren.

Ringwoodit: Der verborgene Schwamm unter unseren Füßen

Der Schlüssel zu diesem verborgenen Ozean liegt in einem seltenen Hochdruckmineral namens Ringwoodit . Ringwoodit kommt in extremen Tiefen vor und verhält sich wie ein mikroskopischer Schwamm, der unter enormem Druck und Hitze Wasserstoff- und Wassermoleküle in seiner Kristallstruktur einschließt.

Der Geophysiker Steven D. Jacobsen erklärte: „Ringwoodit ist wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt. Die besondere Kristallstruktur des Ringwoodits ermöglicht es ihm, Wasserstoff anzuziehen und Wasser zu speichern.“ Diese Form von Wasser ist weder flüssig noch Eis – es existiert als molekulares Wasser, eingebettet in Gestein, schwebend unter einem einzigartigen Hochdruckzustand.

Das potenzielle Ausmaß dieses inneren Wasserreservoirs ist atemberaubend. Selbst wenn nur ein Prozent der Ringwooditmasse aus Wasser besteht, könnte das Gesamtvolumen dreimal größer sein als das gesamte Volumen aller Ozeane an der Erdoberfläche.

Seismische Wellen und die Wissenschaft dessen, was darunter liegt

Dieser verborgene Ozean wurde nicht durch Grabungen entdeckt, sondern durch seismische Wellenanalysen . Wissenschaftler untersuchten, wie sich Erdbebenwellen durch die Erdschichten bewegen und wie sie beim Durchgang durch wassergesättigtes Gestein subtil verändert werden. Diese Verzerrungen lieferten den ersten greifbaren Beweis dafür, dass Wasser tief im Erdmantel nicht nur möglich, sondern im Überfluss vorhanden war.

Durch eine Kombination aus seismischen Messungen und Mineraluntersuchungen bestätigten Wissenschaftler, dass Ringwoodit-Vorkommen in der Übergangszone des Erdmantels wasserreich sind. Dadurch entsteht ein internes Wasserreservoir von globalem Ausmaß , das bislang völlig verborgen blieb.

Diese Methode der indirekten Erkennung könnte die Tür zur Identifizierung anderer tiefer Reservoirs in der Erde öffnen , die möglicherweise noch tiefer oder chemisch komplexer sind als bisher angenommen.

Warum ein tiefer Ozean alles verändert

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind tiefgreifend. Jahrhundertelang beschränkte sich unser Verständnis des Wasserkreislaufs der Erde auf die Oberfläche – Ozeane, Flüsse, Seen und Gletscher. Doch dieses riesige unterirdische Reservoir deutet auf einen Wasserkreislauf hin, der die gesamte Erde umfasst. Wasser bewegt sich nicht nur an der Oberfläche, sondern auch zwischen Kruste, Mantel und Kern über Millionen von Jahren.

Dieser interne Fluss kann dazu beitragen, die vulkanische Aktivität , die Plattentektonik und sogar das Magnetfeld der Erde zu regulieren – Prozesse, die das Leben auf der Oberfläche beeinflussen, aber durch Wechselwirkungen tief im Inneren des Planeten angetrieben werden.

Es bietet auch Einblicke in uralte Fragen: Woher stammte das Wasser der Erde ursprünglich? Wie konnte es im Laufe der geologischen Zeit erhalten werden? Könnte dieser verborgene Ozean Teil der Antwort sein?

Mehr über die Geheimnisse der Inneren Erde lesen Sie im Buch „DUMBs 2„.