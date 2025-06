Und dann brach in der geklonten Welt eine Jubeleuphorie epischen Ausmaßes aus!

Als sich die makedonischen Götter der Heiligen Armee, die Beschützer der Erde, alle zwischen 5 und 8 Meter groß, unter Führung Alexanders des Großen in Alexanders Land Hyperborea und in ihre unterirdischen Megastädte zurückzogen, knallten in der Euphorie der Feierlichkeiten Champagnerkorken und überall wurde Kaviar serviert, um den Hunger bei den großzügigen Ausstellungen und Empfängen der Weltausstellungen zu stillen und diese epochale und bahnbrechende Übernahme der Welt und all ihrer zurückgelassenen Schätze in ihren Besitz zu feiern. Von Gorgi Shepentulevski

Die neu geschaffene, weißhäutige Klonrasse unter Führung der Jesuiten sollte die neuen Herren der Welt werden, hinterlassen von den tatarisch-makedonischen Meisterarchitekten, die sie einige hundert Jahre vor 1900 erbaut hatten.

Bezüglich dieses Rückzugs der makedonischen Göttergiganten gibt es in Geschichtsbüchern einen schriftlichen Bericht darüber, verfasst von einem jüdischen Historiker namens Josephus Flavius, und auch von einem römischen Historiker, Tacitus.

Josephus Flavius ​​schrieb in seinem Buch „Jüdische Kriege“, dass, als die Römer nach Jerusalem zogen, viele Flugmaschinen am Himmel über Jerusalem erschienen und die Menschen in Jerusalem eine Stimme hörten, die sagte: „Die Götter verlassen die Erde“.

Nur ein Hinweis: Das Römische Reich existierte zwischen 27 v. Chr. und 395 n. Chr. nicht, sondern wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet und verwandelte sich später im 20. Jahrhundert in die heutige Europäische Union.

Weltausstellungen beziehen sich auf die Übernahme der alten Gebäude, Architektur, Schätze und Spitzentechnologie der Tataren, die im Schlamm begraben zurückblieben, als die Flut der Großen Flut von 1802 n. Chr. zurückging.

Als die Beseitigung des Schlamms abgeschlossen war und die tatarischen Gebäude gefunden, gegründet und freigelegt wurden, fanden auf der ganzen Welt epochale Feiern statt, um die unschätzbaren Schätze zu feiern, die die neuen geklonten weißhäutigen Herrscher der Welt etwa ein Jahrzehnt vor dem offiziellen Beginn der Neuen Weltordnung im Jahr 1900 als Beute mit sich nahmen.

Sie stellten der Welt nicht nur prächtige Gebäude aus und präsentierten sie der Welt, sondern auch Spitzentechnologien, die von den sich zurückziehenden Herren der Alten Welt zurückgelassen worden waren.

Diese fortschrittlichen Technologien waren hier auf der Erde sehr lange im Verborgenen, wurden aber nach und nach freigegeben, um den Anschein zu erwecken, als seien sie von angeblichen Erfindern unserer Zeit erfunden worden, wie zum Beispiel Benjamin Franklin, Michael Faraday, Thomas Edison, George Westinghouse, Tesla und Albert Einstein, um nur einige zu nennen.

Zu den berühmtesten Weltausstellungen der letzten Jahre zählen die Pariser Ausstellung von 1889 mit dem Eiffelturm, die Weltausstellung in Chicago von 1893 mit dem Riesenrad und die Expo 1967 in Montreal mit der legendären Biosphäre…

Doch stimmen die Ausführungen des Autors oder ist das nur eine weitere Internettheorie?

